Esto pasaba hace 5 años: relevaban el estado de las veredas de las instituciones públicas en la ciudad

Así lo informó LA DORREGO el 3 de mayo de 2017:

Los bloques de concejales de UCR – Cambiemos y de Juntos por Dorrego rechazaron un proyecto de los ediles del Frente para la Victoria para que el Departamento Ejecutivo repare las veredas de las instituciones públicas.

La bancada del FPV argumentó su idea en que “las veredas son el principal espacio de circulación peatonal y que se mantengan en buen estado evita que los peatones se vean obligados a caminar por la calle con el peligro que eso conlleva”.

“En la ciudad de Coronel Dorrego pueden observarse veredas en muy mal estado, con un avanzado grado de deterioro, con profundos desniveles y sin baldosas. Muchas de las veredas deterioradas e intransitables pertenecen a instituciones públicas”, explicaron los ediles del FPV.

También expresaron que “el mal estado de las veredas propicia una situación de inseguridad para los peatones e incluso, imposibilidad de tránsito de adultos mayores, niños, carritos de bebés, discapacitados”.

Luego, mencionaron que existe una partida presupuestaria municipal para la refacción y mantenimiento de veredas, y añadieron que “resulta necesario establecer prioridades y plazos para la concreción de obras que son demandadas por los vecinos”.

“Es posible el establecimiento de acuerdos con trabajadores de cooperativas de trabajo”, completaron.

LA POSICIÓN DEL BLOQUE OFICIALISTA

Por su parte, el edil del oficialismo Ramiro Zarzoso admitió que el Ejecutivo “tiene la herramienta y tal vez no la utiliza en la forma que sería conveniente”, pero también consideró que cuando el proyecto “dice entidades públicas, la concejala Griselda Rodríguez (FPV) está hablando de entidades públicas, donde el municipio sí tiene injerencia específica”.

Zarzoso recordó que en enero de 2017, el CD pidió a Obras Públicas un relevamiento de veredas y el mismo se encuentra en el cuerpo.

“Es muy minucioso el análisis y Obras Públicas se ha comprometido a ir haciendo los arreglos que corresponden. Por ejemplo: Sala Conti, el estado de las veredas dice que es muy buena. Sala Loydi: buena. Hospital Municipal: regular, hay que cambiar y arreglar baldosas sueltas (26). Banco Provincia el estado es bueno. Banco Nación el estado es bueno. Jardín de Infantes 901, el estado es bueno. Jardín de Infantes 904: regular, cambiar y arreglar baldosas sueltas (30). Jardín de Infantes 906 también es regular, cambiar y arreglar contrapiso y carpeta. Guardería Rayitos de Itatí, el estado es bueno. Guardería Mariposas: cambiar y arreglar baldosas, estado regular. Escuela Nº 1: estado regular, hay que cambiar y arreglar baldosas sueltas (60)”.

“Escuela Nº 7: buena. Escuela Nº 19: regular, cambiar y arreglar baldosas sueltas (40). Escuela Nº 21: cambiar y arreglar baldosas sueltas también. Escuela Nº 34: buen estado. Escuela Técnica: buen estado. Escuela Media Nº 1: cambiar y arreglar baldosas sueltas (90). Escuela Agropecuaria en ese caso es senda peatonal: buena. La UPSO: es buena. El SUM del Barrio San Martín: regular, cambiar y arreglar contrapiso y carpeta. Centro Educativo: realizar a nuevo, estado malo, al igual que la comisaría, realizar a nuevo con el Fondo de Seguridad. Bomberos Voluntarios habla de que está bueno el estado. Terminal de Ómnibus: bueno. Centro Cívico: cambiar y arreglar diez baldosas sueltas, regular. Municipalidad: regular, cambiar y arreglar baldosas sueltas (60).

“Corralón Municipal: cambiar y arreglar contrapiso y carpeta. Este trabajo se hizo sobre Obras Sanitarias y ya está en buena la situación. El Polideportivo: bueno. Casas de la Cultura: regular, cambiar y arreglar baldosas (60). Centro Cultural: bueno y Centro Comunitario Provincial, el CCP: mala, realizar a nuevo, obra por convenio.

“En lo que es establecimientos públicos, el relevamiento está. Lo que no está hecho seguramente es en establecimientos de bien público, como serían los clubes en el caso que menciona la concejal preopinante. Seguramente los clubes tienen la imperiosa necesidad de arreglarla y económicamente, seguramente que no lo podrán hacer porque un metro de vereda hoy tenemos que hablar casi de setecientos cincuenta, ochocientos pesos entre carpeta y revestimiento. Y seguramente una institución no lo podrá realizar.

«seguramente el Departamento Ejecutivo está haciendo esfuerzos para que las instituciones se pongan en regla en este sentido y ya le digo, tenemos dos ordenanzas en vigencia, una que le hace un beneficio del 50% en la quita del pago de seguridad e higiene a todo aquél vecino que haga su arreglo de vereda y la otra que le da la posibilidad al Ejecutivo de hacer una notificación al vecino, le da 180 días para que realice el arreglo de la vereda, y en el caso de que no lo haga, la hace por administración municipal, licitación y no me acuerdo que otra posibilidades había, como dice en el artículo 5º”, siguió Zarzoso. (03-05-22).