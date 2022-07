Esto pasaba hace 5 años: «No es lo mismo jugar que dirigir», decía Esteban Fuertes

Así lo informó LA DORREGO el 14 de julio de 2017:

Teniendo una vasta trayectoria como jugador de fútbol donde vistió camisetas muy importantes, Esteban “Bichi” Fuertes comienza una nueva etapa en su carrera personal. El nacido en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, comenzará este año su carrera como entrenador En Mendoza, más precisamente en Huracán Las Heras.

El “Bichi” dirigirá al “globito” lasherino en el Torneo Federal A, categoría en la que ascendió el año pasado y en donde intentará poder mantenerla durante toda la temporada.

Diario San Rafael dialogó con elex delantero de Colón de Santa Fe, River Plate y la Selección Argentina, donde explicó sobre esto nuevo que arranca: “el mes que viene comienzo con Huracán y estamos armando el equipo de cara al comienzo. Esto es un desafío nuevo, no es lo mismo jugar que dirigir pero estoy confiando en armar un buen equipo”.

“Realmente estoy convencido de que los jugadores que vienen, van a tratar de hacer lo mejor para llevar al club a lo más alto”, dijo.

Al referirse a nuestra provincia detalló: “Mendoza es espectacular, me ha tratado muy bien desde que llegué o mejor dicho todas las veces que he venido. Es por eso que es un placer en lo personal estar en la provincia, encontrarme con amigos y más en esta carrera de director técnico que voy a comenzar, me tengo mucha fe y obviamente le agradezco a toda la gente de Huracán por confiar en mí”.

Con 44 años, Esteban habló de su paso por River Plate en 2002/2003 y subrayó: “era un plantel con muchos jugadores grandes y diferencia de edad. A pesar de eso, no había una edad intermedia sino muchos grandes y chicos, e hicimos una amistad increíble donde tuvimos un gran año pudiendo salir campeones”.

“River me dio la posibilidad de jugar en un equipo grande, en el equipo que cuando era chiquito era fanático en mi pueblo. Me dio la posibilidad de dar mi única vuelta olímpica en mi carrera y eso no es cosa menor”, expresó el máximo goleador de la historia de Colón de Santa Fe.

Concluyendo hizo mención a su participación en la despedida de Fernando Cavenaghi, con quien fue compañero en el Millonario, contando: “fue un partido especial, nosotros tenemos algo que nunca se nos muere, que es el jugador de fútbol y más allá de ser fiestas, encuentros a beneficio y amistosos, uno en lo personal nunca quiere perder, lo que hace que salgan lindos duelos y con muchos goles”.

SU TRAYECTORIA

El “Bichi”, surgió en Independiente de Avellaneda donde debutó en 1991, tuvo paso por River, Racing, la Universidad Católica de Chile, Lens de Francia, Derby Country de Inglaterra, Tenerife de España, y en 2013 volvió a jugar después de retirarse donde disputó algunos partidos con Sport Boys Warnes, de Bolivia.

Es además, símbolo de Colón de Santa Fe, donde es el máximo goleador de su historia, con 160 goles. Este año dio la sorpresa en jugar el Torneo Federal C con Escuela Deportiva Junín, equipo que integra la Liga Rivadaviense de Fútbol de Mendoza. (Diario de San Rafael). (14-07-22).