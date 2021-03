Esto pasaba hace 5 años: la OMIC local alertaba sobre estafas telefónicas de empresas de seguros

Así lo informó LA DORREGO el 9 de marzo de 2016:

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de nuestra ciudad recibió en estos últimos días varias consultas y denuncias relacionadas con estafas de empresas de seguros mediante llamados telefónicos.

En éste tipo de llamadas se le pregunta al destinatario datos sobre tarjetas de crédito; información sobre el grupo familiar (si tiene hijos, esposa, nietos, nombres de cada uno de ellos, etc) y se le ofrece varios beneficios por intermedio de las tarjetas de crédito; en el caso que la persona sufra algún accidente, discapacidad o muerte, sin aclarar que ese beneficio tiene un costo.

En muchos de los casos recibidos, se observa que las personas más vulnerables son los adultos mayores, quienes ni siquiera entienden el servicio que se les ofrece.

Ante esta situación, y con el objeto de prevenir posibles perjuicios a los vecinos de Coronel Dorrego, desde la O.M.I.C. se informa que no se debe brindar NINGÚN TIPO de información personal de no estar seguro para que tramites se solicita (DNI, domicilio, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc.).

Ante cualquier duda o inquietud, consulte en la Oficina Municipal de Información al Consumidor o comuniquese con el 457028. (09-03-21).