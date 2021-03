Lo intentaron estafar mediante una falsa deuda

Un vecino de Bahía Blanca denunció que en las últimas horas casi cae en la trampa de una nueva modalidad de estafa, a través de la red social Whatsapp. Un detalle en una factura que no pasó inadvertido y un comunicación posterior con una empresa, fueron elementos que permitieron desentramar la intención espuria de la voz que operaba del otro lado del teléfono.

“Me llamaron de un teléfono de Buenos Aires, no los podía atender porque justo estaba trabajando. Me mandaron un Whatsapp, con una nota de voz diciendo que se comunicaban de una empresa de cobranzas (SERCO), que por favor me comunicara por una boleta que debía de Camuzzi”, indicó Juan Jugevich a Telefe Noticias.

Luego de responder al mensaje, se produjo un llamado donde una supuesta empleada de la presunta firma le comentó que el dinero adeudado (1.200 pesos) correspondía “a una factura que pertenecía a un decreto que el presidente sacó en invierno”.

“Para que no se haga tan cara la factura, en invierno la dividían en dos, y en verano había que pagar una parte. Eso me llamó la atención porque ya de una me llamaron a mi teléfono, Camuzzi no te pide el celular para nada y la otra es que no debía absolutamente nada”, argumentó.

Desde la prestataria le indicaron al damnificado que “era imposible que llamaran” porque no tenían su número. Según el denunciante, sólo se comunican con el usuario cuando registra un saldo deudor importante.

“Tenían todos mis datos, pero recién mirando la captura en la captura que me mandó, en la boleta del gas está bien escrito mi nombre y ahí mi apellido está muy mal. Me dijo ‘para abonar esto tenés que ir a un banco, a un cajero y pagarlo a la cuenta bancaria que aparece a ahí”, reveló.

A partir de ese indicio, Jugevich terminó por confirmar que todo el procedimiento era apócrifo y con claras intenciones de perpetrar un ardid. De hecho, procuró llamar con insistencia al número desde donde lo habían llamado y no lo atendieron.

A partir de su entrevista con un medio colega, el damnificado tomó el conocimiento de otros dos intentos de estafa acaecidos en la vecina ciudad con similar modus operandi.

Las autoridades de la Policía bahiense volvieron a alertar a la comunidad por la tendencia creciente de este tipo de delitos. Al respecto, recomendaron no dar información sobre tarjetas de créditos ni datos personales o información sobre las contraseñas por teléfono, por Whatsapp o por mensajes de texto.

También recordaron que las entidades bancarias “no están cambiando la numeración de los dólares” y no piden información ni datos personales por correo electrónico ni por mensajes de texto o por teléfono.

Por último, aconsejan no contestar llamados de números desconocidos. Y en caso de llamadas por supuestos secuestros, comunicarse de manera urgente con el 911. (Telefe Bahía). (09-03-21).