Esto pasaba hace 5 años: anunciaban la llegada de Walter Paris como párroco de nuestra ciudad

Así lo informó LA DORREGO el 3 de marzo de 2018:

El próxima jueves, a las 20,30, el párroco Walter Paris (foto) asumirá al frente de la Parroquia La Inmaculada en reemplazo de Esteban Casquero.

París proviene de la localidad de Punta Alta.

Por su parte, Casquero escribió el siguiente mensaje de despedida de nuestra comunidad en Facebook:

«Querida gente dorreguense: quiero x este medio despedirme. No me es fácil después de compartir 6 años de mucha intensidad de vida. Doy gracias a Dios y a la Mater x haberme permitido pastorear a tanta gente querida q desde un primer momento se pusieron al servicio de la parroquia. Estos últimos días Dios nos regaló trabajar codo a codo para embellecer la Casa de nuestra Patrona La Inmaculada. Tanta gente que pasó y se arremangó, q seria injusto nombrar a unos y dejar de lado a otros! Hemos venido laburando desde q se cayeron parte de las lozas del campanario en el 2012… y desde allí no paramos! Sigan apoyando la obra de Dios entre ustedes, ahora con un nuevo pastor.. Gracias Gracias Gracias! Ha sido un placer y me llevo mucho de Dorrego. Muchos rostros q no voy a olvidar y que seguirán en mis oraciones. Muchos almuerzos y cenas compartidos. Muchos mates y momentos felices! Gracias». (04-03-23).