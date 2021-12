Estafaron a una pringlense y le vaciaron la cuenta bancaria

Lucia Banegas, una vecina de Coronel Pringles, fue víctima de los delincuentes que utilizaron el método de phishing para acceder a su cuenta bancaria. La pringlense intentó ayudar a su hermano a vender un producto en las redes sociales y cayó en una estafa. «Tengo amargura, desesperación» dijo.

Todo lo que tenia en la cuenta bancaria, se lo sacaron. Lucia Banegas tenia 12.500 pesos en la cuenta, dinero que para ella y su familia es muy importante. Delincuentes mediante un ardid de engaño y obtención de datos para ingresar a su cuenta, la estafaron.

«Tengo amargura, desesperación. Me sacaron 12.500 pesos de la cuenta del banco y para nosotros eso es mucho dinero» dijo la pringlense, víctima de estafa.

Todo sucedió el pasado martes en horas de la tarde, cuando Lucia se dispuso a darle una mano a su hermano, para que éste pueda vender un producto en la red social Facebook.

«Mi hermano vendía un producto en Facebook, y se comunica un hombre que lo quería comprar, pero tenía desconfianza de mandar a su mujer con dinero en efectivo (el valor del producto eran 5 mil pesos) y entonces le pidió hacer el pago mediante Mercado Pago».

Como el hermano de Lucía no tenía Mercado Pago, le pidió a su hermana que hable con el supuesto comprador, y que realice la venta.

«Me dice mi hermano, ¿no me prestas la cuenta? Le dije que sí, por supuesto. Decile al comprador que me llame y arreglamos» contó Lucia.

«A las 2 de la tarde me llama un numero desconocido, diciendo que había hablado con mi hermano, me dio los datos de lo que habían hablado y me dijo que le pase el CBU para hacer la transferencia. Se lo pasé, y mientras hablábamos por teléfono me empezaron a llegar mensajes -de la casilla de mail-, como que yo estaba realizando transferencias desde mi cuenta».

En ese momento, Lucia le pide a su intercomunicador que corte la llamada para ver los mails que le estaban ingresando, y fue así que al clickear en uno de ellos (posiblemente por la modalidad phishing) se haya producido la estafa.

«Yo no me explico que pasó, no sé cómo se la ingeniaron. Estaba en altavoz hablando con esta persona y me aparecían mensajes (mails) como que yo estaba haciendo transferencias. Ahí me asusté y le dije que tenía que cortar, el supuesto comprador me dijo fíjate que al correo te llega un mensaje que ingreso la transferencia. En el correo me decía que yo había hecho una transferencia, entro al homebanking asociado a Mercado Pago y cuando ingreso, me quedaban solamente 40 centavos».

De un momento a otro, los 12.500 pesos que Lucia tenía en su cuenta, desaparecieron. Luego de haberse producido la estafa, Lucia y su hermano buscaron las comunicaciones en Facebook, pero el supuesto comprador ya no aparece.

«Me dijeron que haga la denuncia, a ver si pueden comunicarse con los números que nos llamaron. Estoy tratando de llamar al banco para que me den de baja la cuenta, porque no solo el problema que me robaron el dinero, sino que también tengo que cambiar todo porque donde me depositen algo, me lo van a volver a robar».

«Te agarra en un momento de debilidad, son cosas que no imaginamos» completó la pringlense, victima de la estafa. (El Orden). (02-12-21).