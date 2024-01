Esta película número 1 en Netflix es un sensible homenaje al sacrificio y a la muerte

La carrera por los premios Oscar 2024 se acerca y, a medida que los títulos laureados en festivales alrededor del mundo forman fila para estrenarse en salas de cine, ver una película realizada sin pretensiones resulta tarea difícil. En semanas anteriores, las insípidas Napoleón y Maestro quedaron en deuda con los espectadores pero; en definitiva, este no es el caso de La sociedad de la nieve (Society of the Snow). El film español dirigido por J.A. Bayona propone un viaje emocional hacia la desolación, la angustia y ansiedad. Es necesario cierta valentía para verlo, para seguir el drama humano de unos jóvenes que, varados en un desierto de nieve, tuvieron que luchar contra la naturaleza y contra sí mismos para sobrevivir.

Sin embargo, esta no es la historia de los que vivieron, sino de aquellos que no lograron contar su testimonio. La trama recuerda aquel vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que tuvo a bordo a 42 pasajeros entre los que se encontraban un equipo amateur de rugby. Aquel viernes 13 octubre de 1972 ocurriría lo que posteriormente los medios llamarían “la tragedia de los Andes”, cuando debido a un error técnico, la aeronave colisionó contra una montaña quedando despedazada y atrapada en un glaciar argentino a 3,570 metros sobre el nivel del mar, un paraje envuelto en nieve.

Nueve fueron los nombres de los viajantes muertos que aparecen en pantalla escritos en orden descendente de edades, el último de ellos alcanza a penas los 18 años. La escena es intensa: gritos, lamentos, silencios. El clima gélido sumado a la ventisca [y al aire acondicionado de los cines] provoca reacciones psicosomáticas en breves minutos, conduciendo al cuerpo a experimentar malestar.

Pero el metraje no da pausa, y tras trasladar a los cadáveres al exterior, los restos de la avioneta son usados como un improvisado refugio. En este gran pedazo de chatarra es donde el grupo vivirá los próximos días, junto a la agonía de los heridos, intentando mantener el espíritu para aguardar un posible rescate. ¿Aunque qué sucede cuando la fe y la esperanza se agotan?

La paciencia termina a los once días, cuando heridos y sin provisiones, la radio anuncia que su búsqueda fue cancelada, iniciando el verdadero viaje de agonía. El filme no tiene la necesidad de recurrir a grandes efectos visuales, diálogos elocuentes ni escenarios distópicos para que, como espectador, empatices un progresivo desconsuelo que bordea la locura.

Las banda sonora original, compuesta por un magnífico Michael Giacchino, presiona la atmósfera. El uso de coros en lengua mapuche crea una dimensión etérea, lejana, mientras que los sonidos de metal y reverberaciones, junto con instrumentos de viento, crean texturas inquietantes que resaltan la tensión o por el contrario, generan contrastes ante el drama. Esperamos su nominación a los premios de la Academia.

“La sociedad de la nieve” y la masculinidad

En los últimos meses, se ha intensificado el debate en torno a la epidemia de soledad masculina, un fenómeno caracterizado por la escasez de amistades profundas entre hombres, personas con quien puedan compartir preocupaciones y sufrimientos. Si bien este largometraje es, como se mencionó en un inicio, un viaje emocional, es también individual.

Desde el principio, el grupo de sobrevivientes se presenta como entidades aisladas, que a pesar del compañerismo y la tragedia que los une, prevalece una gran desconfianza hacia cualquier acción del otro. En este escenario, donde se convive con la muerte, no hay espacio para lágrimas o consuelo. El alivio emocional solo es tolerable si se presenta en forma de humor, como una píldora ligera de digerir. Incluso en lo físico, la exposición innecesaria y negligente de los jóvenes amenaza y acaba con la vida de algunos.

Es crucial recordar que la trama se desarrolla en la década de 1970, un período marcado por la dictadura de “los hombres no lloran”. Pero es precisamente esta represión emocional la que conduce a la desesperanza. El cambio solo llega cuando los restantes logran funcionar como un equipo, compartiendo la carga y permitiéndose ser vulnerables, aceptando la ayuda de los demás.

Sinopsis y dónde ver “La sociedad de la nieve”

Según su sinopsis oficial: “En 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a un equipo de rugby en un vuelo chárter hacia Chile se estrelló contra un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al impacto y, en uno de los entornos más hostiles del mundo, se vieron forzados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida”.

Basado en un libro homónimo escrito por Pablo Vierci, la historia fue reconstruida en base a los testimonios de los 16 sobrevivientes: Carlos “Carlitos” Páez Rodríguez, Roberto Canessa, Nando Parrado, Coche Inciarte, Daniel Fernández Strauch, Adolfo Strauch, Moncho Sabella, Álvaro Mangino, Gustavo Zerbino, Javier Metho, Pedro Algorta, Roy Harley, Bobby François, Tintín Vizintín, Pancho Delgado y Eduardo Strauch.

La sociedad de la nieve está disponible en Netflix y actualmente se ubica en el Top 10 de las películas más vistas. (Fuente Infobae). (11-01-24).