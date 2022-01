(Entrevista en LA DORREGO) Federico Montero: «Los intendentes me piden más policías, pero no veo que hagan campañas masivas pidiendo que se sumen a la fuerza»

«En todos los municipios a los que voy me piden más policías o me llaman para decirme que no hay policías, pero no veo campañas masivas de los intendentes pidiendo que se sumen a una fuerza como es la Policía de la Provincia de Buenos Aires».

Así respondió el dorreguense Federico Montero, coordinador del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en nuestra región, cuando LA DORREGO lo consultó sobre las inscripciones abiertas para incorporarse a la institución.

«Estamos haciendo una gran campaña para que la gente se sume a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y para que se capacite. Ha cambiado el paradigma, el ministro (Sergio Berni) inició una reconversión de la fuerza a nivel estructural, que incluye lo que fue la reestructuración de los sueldos, que estaban descalzados de la época de Vidal para acá y habían quedado muy bajos», dijo.

«Además, se está trabajando en otros aspectos que no se daban, como la creación de una universidad. Hay que profesionalizar a la Policía porque de lo contrario pasan muchas cosas de las que están pasando», reflexionó Montero, quien también destacó la adquisición de ambulancias.

En este contexto, el funcionario provincial insistió: «Necesitamos fuertemente que los intendentes insten a los chicos de sus comunidades para que se anoten en la Policía, que por lo menos nos den una mano para que se sepa».

En otra parte de la entrevista, que podrán escuchar en la parte superior de este post, Montero también resumió aspectos de una reunión que mantuvo en Marisol, junto con la cúpula policial de la zona, con vecinos del balneario preocupados por algunos hechos de inseguridad. (17-01-22).