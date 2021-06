(Entrevista en LA DORREGO) “(En Dorrego) encontré una calidez que pocas veces viví”, destacó Santiago Giorgini

En 2013, el cocinero Santiago Giorgini llegó a nuestra ciudad para participar de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Olivo. El también conductor televisivo atesora un “hermoso recuerdo” de su presencia en el Club Independiente de Coronel Dorrego.

“La participación de la gente fue muy grande, con sus platos. Tengo siempre lindos recuerdos de Coronel Dorrego”, aseguró a LA DORREGO.

“En los viajes y lugares a los que iba antes de la pandemia, siempre cuento que me quedó una sensación divina, porque nunca me había pasado: llegar al Club Independiente, con esas mesas largas, las sillas y bancos, y observar llegar a la gente de la ciudad , en familia, con sus platos, sus mates, me pareció sumamente agradable. Me dio una sensación de unión y de ganas de vivir ahí”, dijo.

“Por mi trabajo me toca ir a distintas ciudades y si bien todas tienen algo particular, esto tenía una calidez que pocas veces viví”, añadió.

Además, contó que aún conserva el original de una receta de galletitas que le dio en nuestra ciudad la “Tía Chule”.

En otro tramo de la entrevista, que podrán escuchar en la parte superior de este post, Giorgini destacó el buen clima que se genera todos los domingos durante las emisiones del programa de Telefe La Peña de Morfi. En este sentido, ponderó el rol del conductor del ciclo, Gerardo Rozín, en el armado de grupos de trabajo armoniosos. (02-06-21).