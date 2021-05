(Entrevista en LA DORREGO) Emiliano Balbín desea interpelar a Gollán y, como su abuelo (Ricardo), cerrar las antinomias

Por César Mc Coubrey

Emiliano Balbín, en su condición de diputado provincial, y como coautor junto a su par de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, pidieron la presencia en la Cámara baja del Ministro de Salud Daniel Gollán, del que dijo se queja que no hay recursos, que no alcanzan los médicos y apunta permanentemente a las decisiones de CABA a que responda una serie de preguntas para que la opinión pública tenga el debido acceso a la información sobre la logística, distribución y responsables de la campaña de vacunación en la Provincia y los motivos por los cuales no se apoyó totalmente en el sistema sanitario de salud a través de los municipios y/o hospitales provinciales, optando por otras alternativas como lo que ocurre en algunos lugares donde se vacuna en locales de SUTEBA o de La Cámpora y también saber porque se perdieron vacunas por no respetarse la cadena de frío, el uso de los colegios como vacunatorios a una semana del inicio de clases y fundamentalmente saber porque no se dispone de la cantidad suficiente de vacunas.

Como presidente de la comisión de Adultos Mayores manifestó que solo el 30% de esa franja etaria recibió la vacuna en tiempo y forma, sabiendo todos que es ese sector de la población el que corre mayor riesgo en estas circunstancias.

Otra pregunta puntual que pretenden responda el ministro consiste en saber porque la provincia que no puede satisfacer la asistencia a todos los bonaerenses le haya entregado insumos junto con el acompañamiento de equipos profesionales a la provincia de Santa Cruz, hecho que públicamente agradeció la gobernadora Alicia Kirchner. Manifestó que pese a la poca respuesta del ejecutivo a pedidos formulados desde el año pasado seguirán reclamando la convocatoria a un amplio comité de emergencia provincial que involucre a todos los sectores para aportar y consensuar soluciones para mejorar la vida de los bonaerenses.

Emiliano Balbín (46) como perteneciente a una generación de políticos en la que están depositadas las esperanzas de conducción, en Ni Más Ni Menos por LA DORREGO apostó a una Argentina del diálogo y del entendimiento y tomó lo manifestado por Alfonsín “Si no hay diálogo hay violencia” y a lo que hicieron su abuelo Ricardo y el entonces presidente Juan Domingo Perón como gesto histórico para cerrar las antinomias del pasado, abogando por retomar lo que en marzo del 2020 mostraban como gesto Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta y que lamentablemente se diluyó produciendo desesperanza en buena parte de la población que esperaba tranquilidad, transparencia y soluciones para la gente y no confrontación. Para Balbín echarse culpas unos a otros que no es lo que busca la ciudadanía cuando emite su voto.

Con experiencia como diputado oficialista primero y opositor después no podíamos dejar de consultarlo sobre sus aspiraciones a postularse a renovar su banca y antes de decirnos que estaría dispuesto y que le gustaría si los afiliados lo deciden, ponderó el hecho democrático de su partido que realizó elecciones internas con gran participación y respetando todos los protocolos dando un ejemplo de civilidad, mencionando el trabajo en equipo que se lleva adelante en la sexta y que en Dorrego tienen como cabezas visibles al Intendente Reyes y a Chichita al frente del comité. Sobre el final de la entrevista dijo que lo que pudo hacer el radicalismo ojalá lo tome y le sirva de ejemplo al gobierno en el momento de instrumentar tanto las PASO como las generales de este año. (04-05-21).

