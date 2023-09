Entrevista en LA DORREGO) El diputado Dichiara visitó entidades locales junto a Alicia Jalle

El diputado provincial Alejandro Dichiara llegó esta mañana a Coronel Dorrego y efectuó una recorrida por algunas instituciones de nuestra ciudad, mientras que en horas de la tarde tenía previsto hacer lo mismo en Oriente y El Perdido.

Lo hizo en compañía de la candidata a intendenta de Unión por la Patria, Alicia Jalle, la concejala Macarena Flores y los ediles Gustavo Brusa y Hernán Agatiello.

«Alicia nos había pedido que hiciéramos una recorrida por entidades y se la debíamos porque no me gustaba interferir antes de las PASO en los distritos donde teníamos más de una boleta. Por eso no habíamos venido a Dorrego, pero una vez definidas las primarias, cumplimos con el compromiso y estamos acá», destacó Dichiara a LA DORREGO.

Las visitas de esta mañana incluyeron la Agrupación Amigos del Folklore, Club Sarmiento, Asociación Italiana y en el Taller Protegido.

Para más detalles, escuchar el audio de la nota: