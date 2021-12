(Entrevista en LA DORREGO) Néstor Machiavelli: «Esta nueva etapa de la pandemia es provocada por los no vacunados»

A raíz de una nueva publicación que hizo en Facebook, LA DORREGO consultó al periodista de nuestra ciudad Néstor Machiavelli, quien tituló al posteo La pandemia no terminó.

«Otro título válido puede ser ‘La pandemia contraataca'», dijo inicialmente.

«Esta nueva etapa, que para los europeos es la quinta ola y para nosotros la segunda, con posibilidad de una tercera, sería: ‘La pandemia provocada por los no vacunados'», enfatizó.

«Acá entran los antivacunas y aquellos que no se vacunan por motivos diversos, que son entendibles y respetables. Tengo amigos y familiares que decidieron no vacunarse. Es una medida que está bien porque cada uno decide su vida, pero, a veces, hay decisiones que se toman que afectan al prójimo», añadió.

Para ampliar el concepto, Néstor apeló a un clarificador ejemplo con el fuego: «Si un campo se incendia al lado de la ciudad y casi todos los vecinos salen a hacer el contrafuego para tratar que las llamas no avancen, pero dos de ellos deciden no hacerlo, el fuego entra por ahí. Es decir, la libertad de ellos pone en juego la libertad y la vida de los demás, que es lo que acá está en juego».

«El tema es serio. En Africa, desde donde está viniendo una nueva cepa, muy contagiosa, la Ómicron, la gente no se vacuna porque no tiene dinero para comprarla, otra locura que pasa en este planeta, donde la vacuna deberá ser gratuita para que todo el mundo se vacune al mismo tiempo. Bill Gates, que no es una persona de izquierda, dice que mientras no esté vacunado todo el planeta las cepas se irán reproduciendo y se irán haciendo más resistentes que las anteriores», dijo.

«En los países más ricos del planeta, como Austria y Alemania, no se vacunan porque no quieren y dan mil motivos, ninguno entendible, y lo hacen en nombre de la libertad, pero si no se vacunan primero van a perder a familiares y amigos que pueden contagiarse, y van a perder ellos mismos la libertad, porque se está constreñiendo la circulación de los no vacunados», reflexionó.

Podrán escuchar el audio completo de la entrevista en la parte superior de este post. (02-12-21).