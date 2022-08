En Tres Arroyos bajarán los cuadros de los intendentes de la dictadura

Mañana jueves, a las 19:30, serán bajados los cuadros de los intendentes (en rigor, comisionados) que ejercieron la intendencia de Tres Arroyos durante gobiernos no democráticos, entre ellos la última dictadura cívico militar.

Si bien la iniciativa de la Juventud Peronista no fue aprobada por el Concejo Deliberante por los votos negativos del Movimiento Vecinal (oficialismo) y Juntos por el Cambio, el presidente del organismo, Martín Garate (Frente de Todos), tomó la decisión en uso de sus facultades.

«Pareciera como que la historia se circunscribe de 1976 en adelante. El primer golpe fue a Irigoyen en 1930. Creía que iba a ser aprobado, aunque también reconozco que si el proyecto hubiera venido desde otro sector, se hubiera aceptado. Soy firme en mis convicciones, por eso les digo que los cuadros van a ser bajados, el reglamento interno me lo permite. Me hago cargo por eso”, expresó.

La galería de se ubica en la antesala del recinto, en el segundo piso del palacio municipal, y allí conviven aquellos que fueron elegidos por la voluntad popular, junto a los que ejercieron el poder de facto.

En ese marco, llamaron la atención las palabras de la edil de la UCR, Marisa Marioli quien justificó la negativa de su bloque advirtiendo que la propuesta no es «oportuna» habiendo problemas políticos y económicos, y que si bien los comisionados no reflejan al voto popular, «nos parece intimidatorio y poco serio apartar los cuadros de los comisionados, no podemos quitar las páginas a un libro de historia”.

Pablo Robledo, miembro de la Juventud Peronista que impulsó la iniciativa, había reflexionado ante el diario local La Voz del Pueblo, afirmando que «todavía están colgados los cuadros de los comisionados y nos pareció bastante raro» porque «la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no es de ahora y después de tanto tiempo siguen los exhibidos y están presentes siendo reivindicados”.

El dirigente puso el ejemplo de Jorge Roberto Foulkes, primer intendente de Tres Arroyos en el regreso de la democracia en 1983, quien “teniendo un hijo desaparecido, comparte galería con comisionados que formaron parte de las dictaduras que cometieron esas atrocidades” .

«Hasta el Salón Blanco se usó para retener gente contra su voluntad. No fueron elegidos por el voto popular y por eso no creo que sea justo reivindicarlos sabiendo que algunos son cómplices de atrocidades y de una época bastante oscura de nuestro país”, completó.

Una situación similar se produjo el 24 de marzo del 2004, cuando Néstor Kirchner ordenó retirar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. (Infocielo). (11-08-22).