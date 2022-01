El WhatsApp de los vecinos: «Tiran basura por todos lados en el Barrio Islas Malvinas»

Barrio Islas Malvinas:

«Hace como 2 años creo que sacaron el canasto, es una vergüenza ver la basura tirada por todos lados y los vecinos que no colaboran van con los baldes lleno de residuo y los dan vuelta sin bolsas ni caja.

Después todo eso andan volando por todo el Barrio más la cantidad de perros que andan muertos de hambre, obvio que ellos no tienen la culpa pobre animales.

Esperemos que hagan y pongan algo para la basura, no tendrían que hacer más esos huecos (no se cómo se llaman) para tirar basura.

Y hacer campañas de no arrojar basura en cualquier lugar., como cuando hacen las campañas políticas.

Educar a las personas para que tomen conciencia lo feo que queda. Gracias». (15-01-22).