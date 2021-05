El recuerdo del Gran “Sandro” Alanis

ESCRITO POR FABIÁN ENZO BARDA EN FACEBOOK

El apodo da un nombre propio aunque no lo sea per se. Se llamaba Gerardo Alanis, integrante de la querida familia Sagasti, y quedó inmortalizado como Sandro, aunque no fue su primer apodo.

Mi padre lo conoció en la década de 1940 , uno tenia 14 recién cumplidos y el otro pasaba los 30. Podría decirse que pasó a ser su protegido, su debilidad, su hermano menor, su hijo mayor; seguramente todo eso. Fue ante todo su amigo. El símbolo de la lealtad.

Primero fue Sandrini porque estaba siempre en el Cine Teatro Español ayudando a Rulo Di Giusepe. Luego con Barda en la propaladora, en tiempos de las primeras Fiestas de la Tradición y de Buscando una Estrella se convirtió en Sandro.

Acompañó a mi padre en todas las quijotadas por eso fue el empleado número uno de L U 26 Emisora Coronel Dorrego, donde se jubiló.

Para mí fue mi cómplice de mis primeras travesuras. Sabia decisión no haber ido al Jardín de Infantes y pasar mi primera infancia en Luxor Publicidad con Sandrini, Mangucho Juárez Chachi Chapel, Quito Planes y Goyo Carbajo.

Gerardo Alanis, Sandrini o Sandro es parte de mi familia. Nunca dejó de visitarme hasta unos días antes de su muerte. Es más, esperaba su llegada. Siempre eran los jueves por la tarde prolongando esa lealtad más allá de la muerte de mi padre. Gracias a Raúl Gonzalez por haberlo recordado hace unos días. (30-05-21).