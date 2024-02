El oficial de fútbol comenzará el 10 de marzo: los partido de la fecha inaugural

Se reunió anoche la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego y resolvió que el torneo oficial comience el domingo 10 de marzo.

El certamen se jugará a dos ruedas, todos contra todos.

Los ganadores de cada torneo juegan una final (en la cancha del mejor ubicado por tabla acumulada).

En total serán 19 fechas.

La primera fecha será la siguiente: Villa Rosa vs. Independiente, Progreso vs. Ferroviario, Atlético Monte Hermoso vs. Porteño y Supa vs. Suteryh. Libre: San Martín. (Fuente y foto Bola 8). (28-02-24).