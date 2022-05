Diputados: presidida por Dichiara, la comisión de Turismo arrancó con un pedido de ministerio a Kicillof

La comisión de Turismo de la Cámara de Diputados bonaerense el martes por mañana, mientras arrancaban las extensas negociaciones por los cargos en los organismos de control, realizó su reunión constitutiva y levantó un perfil con un pedido que cierra la grieta en el cuerpo legislativo: la creación de un ministerio para el sector.

Los siete integrantes votaron por unanimidad al exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara como presidente, a la referente de Junín, María Laura Ricchini como vice y a la dirigente renovadora marplatense y hermana del productor teatral y exdiputado provincial, Marcela “Coqui” Faroni como secretaria.

De esta manera, las autoridades son representantes de la Cuarta, Quinta y Sexta sección electoral en una comisión donde oficialmente ya tiene mayoría el Frente de Todos. A priori, el presidente y vice en diálogo con Diputados Bonaerenses mostraron que los números no serán un obstáculo para avanzar en herramientas, normas y políticas públicas enfocadas al sector turístico de la provincia de Buenos Aires.

“Queremos darle la impronta que se merece la provincia en turismo y que puedan venir a conocerla desde el país y también desde el exterior. Para esto tenemos que generar herramientas en conjunto y dejando de lado las banderas políticas, trabajando como diputados para mostrar a la provincia y fomentar el turismo”, sostuvo Ricchini.

La dupla de la comisión de Turismo arrancó fuerte, con la idea de ir a golpearle la puerta a Axel Kicillof para pedirle un ministerio. “Tenemos la misma concepción en torno al turismo más allá de nuestras ciudades natales. Es un área muy importante. Tenemos un reclamo del sector hacia el departamento ejecutivo que hemos plateando y que vamos a platear: es fundamental que en la provincia exista un Ministerio de Turismo”, plantó bandera Dichiara desde el edificio anexo de la Cámara baja, aunque matizo al decir que “no tiene que ver con un gobierno u otro, a los dos nos pasó”.

“El turismo no está visto como una herramienta de trabajo en el ámbito Ejecutivo, sino no estaría con una dirección o subsecretaría dentro de un Ministerio que no corresponde. Dentro del ámbito municipal tenemos una secretaria de Turismo, es fundamental que en la provincia exista un Ministerio de Turismo, lo tiene Nación, otras jurisdicciones y creo que es una asignatura pendiente en la provincia de Buenos Aires”, sumó Dichiara.

“Vamos a trabajar por una actividad generadora de mano de obra y riqueza y no por el lugar para ir a sacarse la foto después de una buena temporada”, deslizó Dichiara y añadió: “Nunca desde 1983 a la fecha la provincia ha tenido un ministerio de Turismo y Deporte”.

Por su parte, María Laura Ricchini apoyó el planteo. “Lo que vemos en nuestro país, es que en aquellas provincias donde los ejecutivos han decidido darle una impronta, darle fuerza al turismo, el turismo se desarrolla de una manera adecuada. Creemos claramente que esto también se puede hacer en nuestra Provincia”, apuntó.

La legisladora Junín referenciada en el intendente del PRO, Pablo Petrecca, que viene de presidir la comisión de Turismo durante la pandemia Covid, período en que sancionó la emergencia para el sector turístico y diferentes paquetes de alivios impositivos para hoteleros y gastronómicos, entre otros.

“Nos parece muy importante el hecho de que los distritos costeros y el interior trabajen en conjunto para desarrollar el turismo. Tenemos la situación pospandemia que ponderó el turismo en el interior de la provincia, con las escapadas de fin de semana largo. Ahí donde tenemos que hacer una conjunción entre los lugares de destino turísticos tradicionales y los nuevos”, consideró Ricchini.

“Creemos que hay mucho por hacer, mucho para trabajar, yo venía con muchas ideas para trabajar cuando era presidenta, pero lamentablemente la pandemia retrasó un montón de proyectos. Esto es una segunda oportunidad para mostrar todas las riquezas que tiene Buenos Aires para ofrecer en materia turística”, destacó.

Diputados: comisión de Turismo en movimiento

Los bloques ya planean algunas visitas y reuniones a diferentes sectores del turismo. “Tenemos pensado generar una sinergia con el sector privado, con la Asociación Argentina de Viajes, la Federación Gastronómica Hotelera, como con la Comisión Argentina de Turismo, son las ideas que nosotros tengamos presencia, yendo a esos lugares o mismo en esta comisión”, adelantó Dichiara.

Los asesores de la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados tendrán trabajo en los próximos días. Se deberá consensuar un temario para la primera sesión de la semana que viene con una agenda de proyectos a depurar, muchos de ellos enfocados en la etapa más dura de la pandemia.

“A partir de ahora una nueva etapa, ya ahora con la pandemia en otro plano distinto al año 2020, seguramente vamos a tener mucho por hacer y recorrer diferentes lugares. Hoy estuvimos charlando la posibilidad de sacar la comisión. Hay mucho que mostrar de nuestra provincia y que mejor que hacerlo desde el Poder Legislativo y con las Instituciones de cada lugar”, sumó Ricchini.

Diputados: como se integra la comisión de Turismo

La comisión de Turismo de la Cámara de Diputados bonaerense tiene siete integrantes, cuatro del Frente de Todos y tres de Juntos.

PRESIDENTE: DICHIARA ENRIQUE ALEJANDRO (Frente de Todos)

VICEPRESIDENTA: RICCHINI MARIA LAURA (Juntos)

SECRETARIA: FARONI MARCELA VIVIANA (Frente de Todos)

VOCALES: BRUNELLI NALDO RAÚL ADALBERTO y PADULO LUCIANA, por el Frente de Todos, y CARRARA JUAN BAUTISTA MARIA y GRECO MELISA GISELA, por Juntos. (Diputados Bonaerenses). (29-05-22).