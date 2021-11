Diálogos en la banco de la plaza: las elecciones que todos celebraron y el gol en contra de la Liga de Fútbol

-Cómo anda Don Cacho. Que milagro verlo por acá.

-Qué hacés pibe, tanto tiempo. Aproveché el “veranito” de la semana para sacar a pasear al Toby. Además, tengo las tres dosis y estoy un poco más tranquilo.

-Claro, por su edad y por ser de riesgo, tuvo que guardarse muchos meses.

-Y sí pibe. Igual no hay que vender la piel antes de cazar el oso. La pandemia no terminó y varios países de Europa lo confirman. Hay que seguir con la vacunación y no dejar de lado los cuidados personales.

-Es así, Don Cacho. Debe estar contento por el gran andar de su equipo.

-Sí, River no tiene rival en el fútbol argentino….

-Pero no le hablaba de AFA, le hablaba de acá…

-Ah, pero no estoy siguiendo mucho el fútbol de acá. A la cancha hace varios años que no voy y los dos medios por los cuales me enteraba los resultados, Bola 8 y la página de la radio, resolvieron no dar información sobre la actividad de la Liga de Fútbol.

-Es verdad. Según leí, es una manera de expresar su disconformidad con la decisión de la Liga de cobrarle a los medios y periodistas para entrar a las canchas, ¿usted qué opina, Don Cacho?

-Son decisiones. Como la que tomó la Liga. Creo que es una medida inédita, poco entendible, teniendo en cuenta la importante labor que hacen los medios para difundir las actividades de la Liga y de sus clubes afiliados.

-¿Sabe por qué la decisión?

-Trascendió que la Liga, como había un medio que debía pagar para televisar los partidos cuando el aforo era muy reducido por la pandemia, decidió pedirle una «colaboración» al resto de los medios que hicieran la cobertura en casa escenario.

-¿Está de acuerdo?

-Si ese fue el argumento, para nada pibe, porque el medio que televisa cobra para ver los partidos y está muy bien porque más allá del pago a la Liga, también deben afrontar los costos que demanda cada una de las transmisiones, innovadoras para nuestro ámbito. Pero el resto de los medios, radios o portales de Internet, no les cobra a sus oyentes o lectores para transmitir o difundir los partidos. La Liga tomó el atajo más fácil, tal vez abonando a una creencia bastante extendida en parte de la dirigencia del fútbol nuestro de que los medios o periodistas que cubren fútbol hacen un fenomenal negocio o se llenan de plata.

-Es verdad, don Cacho. Conozco a algunas personas que están a cargo de medios de acá y sus números son muy muy finitos. Además, no digo que no haya algún antecedente en otro lugar del país, pero si los hay, no deben abundar.

-Claro, incluso, periodistas de la región que se enteraron de la decisión no la comprenden ni la comparten. Una pena, porque este año se está jugando por primera vez en pandemia y porque, en otro hecho histórico, se está disputando el primer certamen oficial femenino. Lo del arancel a los medios es un gol en contra, también histórico, pero como una mancha. Dirigentes, jugadores y simpatizantes son el engranaje fundamental del fútbol, pero también los medios colaboran –y mucho- con la difusión. Si fuera una medida acertada o simpática, se hubiera tomado en otros lugares de la zona y del país, pero ninguna Liga, salvo la nuestra, consideró que para aliviar las finanzas de los clubes en pandemia debían cobrarle la entrada a medios y periodistas, más allá de que se apele para justificarlo al más suave eufemismo de la «colaboración». También me sorprendió que la Liga, en su Facebook, decidió poner los resultados, algo que no había hecho hasta ahora, aunque la información no está actualizada.

-Más claro, imposible, Don Cacho. Dejemos la pelota y pasemos a la política. La del domingo 14 fue una elección que a todos dejó conformes, como que no hubo derrotados.

-Parece que sí pibe. Cada cual interpreta el mensaje de las urnas de acuerdo a sus conveniencias, pero yendo a los números fríos de la elección en Dorrego, las tres fuerzas que compitieron tienen razones para celebrar. Vamos con vos estuvo lejos del objetivo de llegar al Concejo, pero creció bastante en términos porcentuales entre las PASO y las definitivas. Juntos hilvanó su decimosegunda victoria consecutiva y no pierde comicios en el distrito desde las legislativas de 1997, sobreponiéndose al lógico desgaste de más de dos décadas de gestión.

-Ahora, si le pregunto por el vaso medio vacío del oficialismo, ¿qué me responde?

-Que no pudo retener las cuatro bancas que arriesgaba, que no llegó a los 5 mil votos que imaginaban y deseaban algunos referentes y que perdió en El Perdido y Oriente…

-Sobre todo en esta última localidad…

-Y sí pibe, fue un batacazo. Y echó por tierra las muchas especulaciones que se hicieron sobre los “votos prestados” de muchos radicales que se metieron en la interna peronista en las PASO pero que después apoyarían a la alianza gobernante dos meses después.

-¿Lo de Oriente tendrá alguna consecuencia en el elenco del Ejecutivo?

-Desconozco. No me enteré si el intendente tiene pensado introducir cambios en el gabinete.

-¿Y de la elección de Todos que tiene para decirme? Personalmente, imaginé que la dura interna entre las listas 2 y 10 iba a traducirse en una importante fuga de votos entre las primarias y las definitorias…

-No te pongas mal pibe, muchos lo pensamos, pero un peronista que no peina canas y que suele analizar muy bien estas cuestiones de la política del pago chico, me aclaró bastante el panorama. Palabras más, palabras menos, me dijo: “La interna siempre potencia, hay una falsa creencia que ir sin internas es mejor y el peronismo, de las contadas veces que ganó en Dorrego, casi siempre lo hizo con internas previas, menos en 1989. La interna de 2015 ayudó a (Osvaldo) Barcelona a quitarle el protagonismo al vecinalismo de (Hugo) Segurola. La interna de este año, en el peor momento del Frente de Todos, le sirvió para potenciar al ganador. Después, algún dirigente se puede enojar y no acompañar, pero las bases terminan apoyando.

-¿Y el vaso medio vacío del peronismo cuál sería?

-Vuelvo a este peronista conocedor de la historia reciente de su partido: “Hace 2 años, Barcelona le arrebató un concejal al oficalismo, volviendo al tradicional 3 a 3, y hoy lo hace Jalle con números regulares, que no son muchos, pero como lo que se buscaba era el tercer concejal y se consiguió, se festeja. Sin embargo, terminamos 1.100 votos abajo de los radicales, que hizo una de sus peores elecciones».

-Bueno, don Cacho, lo dejo, siempre es un gusto hablar con usted.

-Para mí también pibe. Uh, me entusiasmé con la charla y perdí de vista al Boby. Bobyyyy. Booobyyyyy… (26-11-21).