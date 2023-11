Diabetes: la Provincia informó que se incrementó un 66% la cantidad de personas que reciben medicación

En el marco de la semana de la Diabetes, celebrada entre el 13 y el 17 de noviembre, se precisaron los avances y retrocesos de la cobertura médica de esta enfermedad, que incrementó en los últimos cuatro años una cantidad del 66 por ciento en las personas que reciben algún tipo de medicación e insumos para controlarla.

Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Salud bonaerense se estimó que: «Entre 2019 y 2023, el PRODIABA, que es el Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires, pasó de 47 mil a 78 mil beneficiarios y beneficiarias, es decir, que incrementó un 66 por ciento la cantidad de personas que reciben medicación e insumos para controlar esta enfermedad que se caracteriza por altos niveles de azúcar en sangre y que, de no tratarse, puede provocar serios problemas renales, cardiovasculares, ceguera y amputaciones».

En este mismo sentido, la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, explica que una de cada diez personas de entre 18 años o más tienen un 40% de posibilidades de tener esta enfermedad y no saberlo, debido a que puede no presentar síntomas a corto plazo. La diabetes, se considera de riesgo por los altos niveles de azúcar en sangre y que, de no tratarse, puede provocar serios problemas renales, cardiovasculares, ceguera y amputaciones. Por este motivo, se presentó una actividad de prevención y presentación para el área nutricional comunitaria y material de educación al respecto; además, se harán controles de glucemia, presión arterial y consejería para dejar de fumar en distintas sedes bonaerenses.

En este sentido, el director de Enfermedades No Transmisibles de la cartera, Matías Duca, informó a los medios: «Durante estos años de gestión, en contexto de pandemia, y gracias a distintas estrategias, se incorporaron a la cobertura del programa 31 mil personas con cobertura de salud pública exclusiva – sin obra social ni prepaga-, que corresponden a diagnósticos nuevos o que habían suspendido sus controles y tratamientos durante la pandemia.

¿Cuáles son los síntomas a los que debemos estar atentos?

En cuanto a la lista de síntomas que ameritaría una consulta médica se encuentran:

*Tener mucha sed.

*Orinar con frecuencia.

*Sentirse más cansado de lo habitual.

*Tener visión borrosa.

*Bajar de peso de manera involuntaria.

Infecciones frecuentes.

*Los médicos, piden tomarse en serio las señales que da el cuerpo y no esperar a que la enfermedad avance para consultar con un equipo de atención médica, debido a que la diabetes es una afección grave, pero con un diagnóstico certero y un tratamiento eficaz, puede ser controlado para que el paciente pueda llevar una vida normal y sana.

Diabetes infantil: se estiman entre 800 a 1000 diagnosticados por año

Según un informe oficial de la Sociedad Argentina de Diabetes, los niños y adolescentes pueden contraer diabetes tipo 1 y que en aquellas edades tempranas se suele detectar fácilmente porque el páncreas no genera insulina. Al mismo tiempo, advirtieron que en la actualidad hay tratamientos que permiten un mejor control de la patología.

En este sentido, la pediatra especialista en pediatría y miembro de la SAD, indicó en el comunicado que «El rol de la familia, amigos y escuela es clave para acompañar. Es importante que todos lo sepan y estén al tanto. Una buena familia es la mejor insulina, que acompañe sin presionar, con equilibrio». Además, recordó que al menos una persona de cada diez en la Argentina tiene diabetes y que puede afectar a todas las edades. Sin embargo, recordó que esta enfermedad, si es bien tratada, no necesita de mayores controles por parte de los madres y maestros y que los niños pueden tener una vida completamente normal, tanto en la escuela como en sus hogares.

Según la entidad, los síntomas más comunes que permiten sospechar diabetes tipo 1, independientemente de la edad, son sed anormal y boca seca, pérdida de peso repentina, micción frecuente, falta de energía, cansancio, hambre constante, visión borrosa y enuresis.

Diabetes y fertilidad: impacta, pero se puede revertir con un tratamiento

Laboratorio de Estudios de la Fisiopatología del Ovario del Instituto de Biología y Medicina Experimental informaron que la diabetes tiene un impacto negativo en la fertilidad de las mujeres y personas gestantes si no hay un diagnóstico temprano, pero con cambios de hábitos y medicación, se pueden lograr los números normales de glucosa para evitar alteraciones y poder llevar a cabo un embarazo exitoso. Sin embargo, según explicaron, es necesario un diagnóstico anual para mantenerlo a raya.

De no controlar la glucosa durante la gestación del bebé, puede aumentar la posibilidad de que sea un embarazo prematuro, que el niño tenga exceso de peso, problemas respiratorios u otros síntomas inmediatamente después del nacimiento. También pueden elevar el riesgo de que el embarazo no llegue a término e incrementar los riesgos de que el bebé nazca con defectos congénitos.

El Ministerio de Salud publicó, además la información difundida por la Federación Internacional de Diabetes (FID), actualmente más de 199 millones de mujeres en el mundo tienen diabetes, y se calcula que este total aumentará hasta los 313 millones para 2040. Además, estimó que es la novena causa de muertes en todo el mundo. (Big Bang News). (16-11-23).