Escrito por Néstor Machiavelli en Facebook

Otra vez, anoche, Favaloro anduvo entre nosotros. Lo presentimos, merodeó en el ambiente del acogedor auditorio de la biblioteca Rivadavia, en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca.

Otra noche colmada de vecinos de la ciudad y la región que no olvidan al médico rural y lo llevan en el corazón.

Anoche Favaloro nos acompañó a recibir la primavera que hoy florece, con su conmovedor mensaje de esperanza que elegimos para el cierre del documental: «Honestidad, trabajar, con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada pude sustentarse sobre a mentira. Yo pido que todos sigamos soñando!!!.

El documental se seguirá presentando en diferentes lugares y ciudades y pronto publicaré el enlace en esta red social para que lo puedan ver desde cualquier lugar donde vivan.

Lo de la biblioteca Rivadavia será duradero, inolvidable, una ceremonia colectiva que nos acercó al médico platense que eligió descansar para siempre muy cerca de Bahía, en las afueras del pequeño pueblo pampeano donde fue feliz y nunca olvidó.

Cuanta razón en letra del tema «Corazón libre», que compuso el cantautor Rafael Amor y parece hecha a la medida de Favaloro. No es lo mismo que escucharlo en la voz y el piano de Jorge Morantes y Javier Taccari, pero solo leerlo emociona.

Acompaño el texto y una imagen del final del documental que es más conmovedora aun. Un fotograma que muestra por primera vez desde el aire el lugar, a 25 kms de Jacinto Arauz, donde por pedido expreso de Favaloro se esparcieron sus cenizas y descansa para siempre..

—

Corazón libre

Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia,

los únicos vencidos corazón, son los que no luchan.

No los dejes corazón que maten la alegría,

remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas.

No te entregues corazón libre, no te entregues.

Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras,

el tacto de la vida corazón, carne de primaveras.

Se equivocan corazón, con frágiles cadenas,

más viento que raíces corazón, destrózalas y vuela.

No los oigas corazón, que sus voces no te aturdan,

serás cómplice y esclavo corazón, si es que los escuchas.

Adelante corazón, sin miedo a la derrota,

durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa. (21-09-23).