(CON VIDEO) El día que River consultó al Bichi Fuertes por un refuerzo: “Compren con los ojos cerrados”

No caben dudas de que Esteban Bichi Fuertes es uno de los delanteros históricos del fútbol argentino. Con más de 20 años de trayectoria, completó un total de 596 encuentros donde marcó 264 tantos. El atacante quedó fuertemente identificado con Colón de Santa Fe, donde es ídolo absoluto, aunque no muchos recuerdan que tuvo un breve paso por River entre el 2002 y 2003, donde se consagró campeón del Torneo Clausura.

El destino quiso que varios años más tarde el nacido en Coronel Dorrego fuera fundamental para que el Millonario ganara nada menos que una Copa Libertadores, más precisamente la edición 2015. ¿Qué tuvo que ver? Es que el Bichi fue fundamental para la llegada de una pieza fundamental en la consagración.

Dialogando con el canal de Youtube Doble Mérito, el eterno goleador habló sobre un jugador que llegó al Millonario gracias a su recomendación. Se trata de nada menos que de Lucas Alario, quien llegó a River a mediados del 2015 luego de haber deslumbrado a más de uno en el Sabalero. “Él debuta en cancha de Colón, cuando yo me retiro él entra por mí, pero yo lo veía en los entrenamientos y me di cuenta que él tenía algo especial”, comentó en primer punto.

Luego agregó: “Te das cuenta primero la persona, y cómo es el pibe, uno muy centrado, muy profesional, de buena familia y con la cabeza a pesar de su corta edad, pensaba como un pibe de 25 años”, comentó. En su momento River había perdido a Teo Gutiérrez, quien se había marchado en medio de la Copa Libertadores al Sporting de Lisboa. Finalmente se dio la llegada de un muy joven Alario, quien convirtió uno de los tres goles en la final contra Tigres de México.

Todo esto sucedió gracias a recomendación del Bichi. “Cuando me preguntan de River qué pensaba de él, dije que lo compraran con los ojos cerrados que no se iban a equivocar. Y bueno, creo que no se equivocaron”, sentenció. Ciertamente la contratación del Flaco fue un acierto en todos los sentidos. Hasta hace muy poco seguía siendo el goleador del ciclo Gallardo con 41 tantos en 82 encuentros y se marchó en el 2017 vendido en una verdadera fortuna. En el Millonario fue el mejor gol de Fuertes. (El Intransigente). (8/12/21).