(Con video) La tragedia en Bahiense del Norte: perdió a su marido, le amputaron una pierna y necesita operarse

Antonella Huilipán, víctima del devastador derrumbe en Bahiense del Norte tras el temporal de diciembre de 2023, enfrenta una difícil batalla por reconstruir su vida. La tragedia no solo le arrebató a su esposo, Bryan Ortega, sino que también la dejó con graves heridas y la necesidad urgente de una prótesis costosa para recuperar su calidad de vida.

La joven estuvo 46 días internada, tuvo una infección y debió ingresar a quirófano más de tres veces.

“Necesito reunir 23 millones pesos o al menos el 60% para congelar el precio. Es una prótesis importada, y es la que me va a garantizar una buena calidad de vida,” explicó Antonella. A pesar de haber solicitado ayuda a la Secretaría de Salud y al intendente, la respuesta aún no llega. “Me dijeron que esperara, que se iban a reunir, pero hasta ahora nada,” añadió con frustración. El presupuesto le llegó el lunes pasado, y los días siguen corriendo.

Antes de la tragedia, Antonella trabajaba como peluquera desde el garage de su casa. “Trabajé hasta el sábado 16, hasta las 5 de la tarde. Fue terrible, llegué al club y no pasaron más de cinco minutos cuando escuché una explosión. Sentí que mi marido me empujó, y luego todo se volvió oscuro. Cuando me sacaron, el cielo estaba negro, sentí el agua en la cara y después no recuerdo nada hasta que me desperté cuatro días después. Ahí me enteré que mi compañero se había ido y que mi vida había sido arruinada,” narró entre lágrimas.

El apoyo recibido ha sido insuficiente. “El club me transfirió 200.000 pesos, pero luego no pudieron ayudarme más. Todavía estoy esperando el colchón antiescaras,” comentó Antonella, visiblemente afectada. Sin embargo, confía en que, si consigue la prótesis, podrá reconstruir su vida. “Es la prótesis ideal para mi edad, para mi tipo de trabajo y mi actividad. Tengo 26 años,” dijo esperanzada.

El derrumbe ocurrió cuando Antonella fue al club con sus hijas, quienes asistían a clases de patinaje desde septiembre. “Fue un regalo de cumpleaños para mi hija. Nos costó, pero ambos trabajamos para ello. Mis hijas ahora me preguntan todo el tiempo por su papá, lloran y me dicen que es un superhéroe porque les cuento que él me salvó empujándome,” relató conmovida.

Antonella continúa luchando contra el tiempo y la falta de respuestas, con la esperanza de reunir el dinero necesario para su prótesis y, eventualmente, retomar su vida.

Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo al alias todospor.anto, a nombre de Evelyn Yamila Antonella Huilipan, o dirigiéndose al teléfono 291-4275095. (Fuente, foto y video Canal 7 de Bahía Blanca). (29-05-24).