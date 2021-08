(Con video) Fuerte respaldo de Tolosa Paz a la lista encabezada por Jorge “Sacha” Bernaule

La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, aseguró esta tarde en nuestra ciudad que “las transformaciones y las recuperaciones de las ciudades llevan un tiempo”.

Fue la respuesta que dio en la conferencia de prensa cuando LA DORREGO la consultó sobre las razones por las cuales nuestro distrito dejó pasar durante 20 años políticas públicas provinciales o nacionales en comparación con otros lugares de la Provincia de Buenos Aires.

“Me gustó cuando alguien mencionó el esfuerzo hecho en estos cinco años por un grupo que se trazó un objetivo (porque el justicialismo) no tenia concejales en 2013”, destacó.

“Ese tiempo transcurrido permite establecer vínculos de confianza y en esta etapa, el consejo que le doy a esta lista (número 2) es que hablen, con la frente en alto, de las convicciones en las que creemos y cómo vamos a poner a esta Argentina adelante”, añadió.

“Los ciudadanos deben encontrar en el dirigente político a alguien con capacidad de escuchar y no de ponerse a discutir o a querer mandar, sino de observar cuál es la interpretación que tiene un vecino, laburante, de Dorrego para no votar al Frente de Todos y hacerlo por Juntos, cuál es la expectativa que le genera (Diego) Santilli, que ni siquiera es bonaerense y no pisó jamás la profundidad de nuestra provincia en el sentido de conocer, recorrer y tener la sensibilidad de lo que necesita un pueblo”, reflexionó.

“A estos jóvenes los imagino caminando, tocando el timbre con mucho respeto en el casco (urbano), pero también las palmas en la tranquera y en los lugares donde se produce. Tendría mucha capacidad de escuchar, porque estamos acercándonos a un Dorrego que viene ascendiendo en le recuperación del voto peronista y en el amor por un proyecto que va a centrar las bases en la producción”, enfatizó Tolosa Paz.

Antes de la conferencia de prensa se realizó el acto en el cual fueron presentadas y presentados las candidatas y candidatos de la lista.

También estuvieron presentes el intendente de Monte Hermoso y primer precandidato a diputado provincial, Alejandro Dichiara; la segunda postulante por la Sexta Sección, Maite Alvado, y los legisladores Gabriel Godoy y Marisol Merquel, lxs concejalxs Merlina Legagnoa y Hernán Agatiello, y el exconcejal y referente del espacio Osvaldo Barcelona, entre otras y otros. (20-08-21).