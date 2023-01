(Con video) El fuerte viento tiró todo un parador en Monte Hermoso

Fuertes ráfagas de viento que se dieron pasado el mediodía en la costa montehermoseña provocaron serios destrozos en distintos comercios, paradores e instalaciones que hay en cercanías al mar, entre ellas el parador de la provincia de Buenos Aires, ReCreo.

El hecho se dio este martes sobre las 14, cuando el viento intenso desde el oeste provocó la voladura de los techos de algunas carpas ubicadas en el centro de Monte Hermoso y obligó también a que muchas personas que estaban disfrutando de la playa, juntaran sus cosas y se retiraran a un sitio más seguro.

Según las autoridades vinculadas al sector de seguridad, no se produjeron problemas en la playa ni hubo que lamentar heridos. Por el momento, los sectores que cercanos a los sitios afectados se encuentran cerrados al paso. De acuerdo a lo explicado, y más allá de alguna salida preventiva que realizó la ambulancia, solo se registraron daños materiales.

Más allá de los problemas causados por algunas sombrillas que terminaron dadas vueltas, el mayor inconveniente se dio en el parador ReCreo, donde durante toda la temporada se llevan a cabo actividades recreativas, además de recitales gratuitos.

Las imágenes del lugar son increíbles: toda la estructura que hasta el mediodía se encontraba montada sobre la rambla, ahora yace tirada sobre la arena. “Quedó todo desarmado”, señalan los testigos.

Si bien aún no hubo ninguna aclaración oficial, se entiende que las actividades que se iban a desarrollar hoy, lo mismo que los espectáculos musicales, ya no se llevarían a cabo allí. Oficialmente, todavía no hay nada suspendido.

El viento también trajo problemas en una confitería ubicada en cercanías del parador, sobre calle Patagonia, casi en su intersección con Avenida Argentina. En ese lugar, se puede ver como el techo de un deck que estaba ubicado en la vereda, terminó todo en el piso debido a los fuertes vientos.

La posibilidad de este fenómeno meteorológico se había dado a conocer al terminar la mañana, cuando se había indicado que iban a aparecer “vientos intensos del sudoeste con ráfagas fuertes”.

Esto se iría extendiendo sobre el partido de Patagones y Villarino durante las próximas horas, afectando luego durante la tarde a los municipios costeros del sur bonaerense, como los de Coronel Rosales, Monte Hermoso y Claromecó (en Tres Arroyos) hasta llegar con menor intensidad a Necochea. (Fuente, video y foto: La Nueva.). (24-01-23).