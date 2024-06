Con un click y sin que te des cuenta, así te roban por WhatsApp tu contraseña del homebanking: cómo evitarlo

Una peligrosa estafa volvió a circular esta semana entre usuarios de WhatsApp. Se trata de un engaño en el que ciberdelincuentes utilizan videollamadas con el objetivo de acceder de manera remota a los smartphones de sus víctimas y así para robarles sus contraseñas bancarias para ingresar a sus homebanking y vaciarlos.

Este fraude es especialmente riesgoso porque se vale de ingeniería social para atrapar a desprevenidos y se aprovecha del desconocimiento que tienen muchas personas acerca de todo lo que pueden hacer un criminal desde el otro lado de la comunicación con solo un par de acciones de la víctima.

Así funciona el engaño por WhatsApp en el que te roban tu clave del homebanking

La táctica que usan los ciberdelincuentes para cometer este fraude es simple, pero ingeniosa: se hacen pasar por un amigo, familiar o una empresa legítima a través de un mensaje de WhatsApp y convencen a la víctima de realizar una videollamada.

Al pulsar Comenzar ahora la persona del otro de la comunicación podrá ver todo lo que hay en tu celular.

Durante la conversación ponen alguna excusa técnica, como por ejemplo problemas con la cámara, y solicitan que la persona pulse un botón de su propio celular. Al hacerlo, ya todo estará perdido y el delincuente podrá acceder a todo lo que haya en el dispositivo, incluso a la app de tu banco o billeteras virtuales.

El botón que los cibercriminales le solicitan a la que pulse no es otra cosa que la opción de compartir pantalla. Al darle ese permiso, el delincuente puede ver todo lo que ocurre en el celular de la persona, como sus fotos, conversaciones, e información bancaria, como contraseñas y datos de cuentas de homebanking.

Con esta información en su poder, el ciberdelincuente podría vaciar tus ahorros con transferencias e incluso solicitar préstamos a tu nombre, con todos los perjuicios financieros y emocionales que acarrea.

Cómo evitar la nueva estafa de WhatsApp

La clave para evitar ser víctima de este engaño reside en la prevención y el sentido común. Aquí te compartimos tres claves para no caer:

*Nunca compartas tu pantalla con alguien que no conozcas y en quien no confíes plenamente: esta es la regla de oro para evitar este tipo de estafas. Si recibís una solicitud para compartir tu pantalla de un número desconocido o de alguien que dice conocerte, pero con quien no tuviste contacto en mucho tiempo, lo mejor es declinar la solicitud y verificar su identidad por otro medio.

*Desconfiá de mensajes de WhatsApp de números desconocidos: si llegás a recibir mensajes de números extraños, principalmente si tienen un código de área de otras zonas u otros países, y si especialmente te solicitan información personal, te hacen preguntas o invitan a realizar videollamadas, lo mejor es no interactuar, eliminar y bloquear el contacto inmediatamente.

*Verificá la identidad de quien te contacta: para confirmar que quien te llama es quien dice ser, podés llamarlo por teléfono o enviarle un menaje por redes sociales.

*Compartí esta información con tus amigos y familiares, especialmente quienes no estén al tanto de las últimas novedades tecnológicas. La ciberseguridad es una responsabilidad colectiva.

*Por último, pero también importante, es vital contar con doble factor de autenticación y acceso biométrico en tus perfiles sociales, billeteras virtuales y homebanking.