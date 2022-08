«Con la nuestra» / Tevez, los Macri, Mirtha y Pergolini: la millonaria lista de los «subsidiados» VIP

A comienzos de este mes, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentaba las primeras medidas económicas de su gestión, indicaba que “entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo”, y detallaba que en luz se subsidiarán hasta 400 kilowatts. En este contexto, el gobierno anunció este martes la segmentación tarifaria de los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural y agua corriente, con el que se espera alcanzar un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos en 2023. Pero casi a la par, Jorge Rial en Argenzuela dio a conocer una peculiar lista con los famosos, personalidades del deporte, políticos y empresarios que accedieron al subsidio eléctrico.

Lo más llamativo es que muchos de estos casos superan hasta mil veces la cantidad de kilowatts permitidos para acceder a este beneficio. En la lista figuran empresarios como el dueño e hijo del fundador de la empresa láctea La Serenísima, Pascual Mastellone, el ex tenista David Nalbandian, la ex pareja de Mauricio Macri, Isabel Menditeguy, y Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Pero quien se robó todas las miradas fue sin lugar a dudas Carlos Tevez, el ídolo de Boca y actual técnico de Rosario Central. «Voy a arrancar directamente con él, a la madre y a la hija la voy a dejar para el final. Hoy está en boca de todos, hoy por pintadas. Él anualmente tenía un consumo de 426.000 kWh. ¿Qué tiene? tiene canchita, sauna, garage para diez autos. Son mil veces lo que está permitido», contó Rial.

Y agregó: «¿Sabés cuánto tenía de subsidio en el último año? ¡2.933.217 pesos!. ¿Quién es este? el jugador del pueblo, Carlos Tevez. El que se negó a pagar el impuesto a la riqueza, que tiene parques eólicos con Macri, es DT de Rosario Central y hoy la agrupación de Jorge Reale empezó a pintar todos los alrededores de La Bombonera recibiendo a Carlos Tevez en su lanzamiento a la política de Boca. El que puede ser presidente de Boca, recibía 2.933.217 pesos de subsidio».

Entre las personalidades del mundo del espectáculo figuran Mirtha Legrand, su hija Marcela Tinayre y la actriz Araceli González. «Actriz y modelo gastaba 49.308 kWh y tenía un subsidio de 335.124 pesos. ¿Quién es la actriz? Araceli por supuesto. Debajo de ella hay otra González también, política de renombre. «Importantísima y alguna vez fue la dama fuerte de la política hasta la llegada de Cristina. Llegó a ser primera dama y a competir con Cristina. 70.468 kWh y tenía un subsidio de 474.008 pesos. Es Hilda Beatriz González, la esposa de Duhalde», sumó el conductor de C5N y también mencionó al ex presidente de Independiente, Julio Comparada.

En ese sentido, detalló: «Los que le siguen a Tevez….para llegar casi a la mitad de lo que le subsidiaron a Tevez hicieron falta seis integrantes de una familia. Tuvimos que juntar seis integrantes de una familia poderosa y rica para que nos dé 1.685.000 pesos. Estamos hablando de la familia Blaquier: Alejandro, Carlos Herminio, Ignacio, Maria elena, dos Santiagos y Alejandro Alfredo. Son el grupo Blaquier y el grupo Bridas. ¡Todos subsidiados! Alguien que fue presidente de Independiente consumía anualmente 34.392 kWh y tenía un subsidio de 233.747 pesos. ¿Te acordás de Julio Comparada? Bueno. Julito también está en la lista de ricos y famosos subsidiados».

La lista completa de los famosos, personalidades del deporte, políticos y empresarios subsidiados

*Isabel Menditeguy, ex pareja de Mauricio Macri: 11.950 kWh – $77.692

*David Nalbandian, ex tenista: 11.056 kWh – $74.369

*Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: 7.174 kWh – $48.256

*Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca: 27.727 kWh – $188.448

*Cristian Raul Ledesma, ex futbolista: 31.916 kWh – $216.918

*Francisco Macri, hijo de Mauricio Macri: 8.835 kWh – $60.833 Grupo Macri

*Javier Santiago Madanes, dueño de Aluar, la única productora primaria de aluminio en todo el país: 87.456 kWh – $602.177

*Jorge Luis Magnasco, ex militar y represor: 18.160 kWh – $123.425.

*Pascual Mastellone, dueño e hijo del fundador de la empresa láctea La Serenísima: 2.923 kWh – $19.662

*Fernando Christian Mirenna, director general ejecutivo del Sheraton Pilar: 30.917 kWh – $210.129

*Juan Mirenna, Sheraton: 19.681 kWh – $133.763

*Marcelo Pablo Mirenna, Sheraton: 35.021 kWh – $238.022

*Jorge Gregorio Perez Companc, la cuarta persona más rica de Argentina: 22.884 kWh – $155.532

*Alberto Werner Heinz Roemmers, del Laboratorio Roemmers: 29.872 kWh – $203.026

*Carlos Alberto Tevez, DT de Rosario Central: 426.000 kWh – $2.933.217

*Marcela Tinayre, hija de Mirtha Legrand: 27.560 kWh – $187.313

*Mirtha Legrand, conductora: 13.184 kWh – $89.606

*Karina Werthein, sobrina del titular del Banco Mercantil: 13.533 kWh – $91.978

*Los Bago, de Laboratorios Bagó (Juan Carlos y Sebastian): 132.866 kWh – $911.842

*Los Blaquier, del Grupo Blaquier (Alejandro, Carlos Herminio, Ignacio, Maria elena, dos Santiagos y Alejandro Alfredo): 246.473 kWh – 1.685.000 pesos

*Alejandro Pedro Bulgheroni, Grupo Bridas 16.187 kWh – $108.883

*Julio Alberto Comparada, ex presidente de Independiente: 34.392 kWh – $233.747

*Eduardo Francisco Costantini, presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA): 42.631 kWh – $289.743

*Fabian Alberto Cubero, ex futbolista: 3.747 kWh – $25.467

*Los Eskenazi, del Grupo Petersen (Matias y Enrique): 141.166 kWh – $968.949

*Marcelo Ruben Figueiras, Laboratorios Richmond: 29.992 kWh – $203.842

*Daniel Carlos Lucio Funes De Rioja, titular de la UIA: 37.943 kWh – $257.881

*Miguel Matías Galuccio, ex presidente YPF: 19.988 kWh – $135.421

*Araceli Edith González, actriz: 49.308 kWh – $335.124

*Hilda Beatriz González, esposa de Eduardo Duhalde: 70.468 kWh – «474.008

*Ernestina Laura Herrera De Noble, viuda del fundador del diario Clarín: 201.212 kWh – $1.385.442

*Amadeo Francisco Juncadella, de Juncadella empresa de caudales: 109.806 kWh – $756.068 (Big Bang News). (16-08-22).