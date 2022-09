(Con audio) «Viejos son los trapos y ciertas ideas» / Contundente editorial de Hugo Segurola por los dichos de Nomdedeu en el Concejo

Tan dura como certera fue la editorial del periodista de FM del Sol Hugo César Segurola como respuestas a las manifestaciones que el presidente del bloque de UCR – Juntos, Gastón Nomdedeu, realizó en el Concejo Deliberante en la sesión del cuarto jueves de agosto (cliquear acá).

El audio con los conceptos del colega se pueden escuchar en la parte superior de este post. Antes, en su página de Facebook, como un anticipo de lo que después diría en su programa de radio, Segurola escribió:

«VIEJOS SON LOS TRAPOS Y CIERTAS IDEAS»

«Una vez más el Concejo Deliberante ingresó en el sinuoso y poco constructivo debate de cuestiones nacionales, como si acaso no existieran problemas y temas reales de estricta resolución local. Esta vez las diatribas del Presidente de la bancada oficialista, Gastón Nomdedeu estuvieron referidas a la situación judicial de Cristina Fernández, no ahorrando críticas para la gestión del actual jefe de estado y despotricando contra los políticos, como si él no lo fuera.

«Una de las frases más descalificadoras hacia la actual Vicepresidenta y que por ende involucra a un porcentaje elevado de nuestra población; fue cuando errónea, discriminativamente y en forma peyorativa indicó que: “la recordarán como la vieja y no como la jefa”. Manifestaciones altisonantes como las expuestas y otras similares, no hacen sino profundizar la grieta existente en una sociedad preocupada y sensibilizada (incluida la dorreguense), que necesita que sus dirigentes y representantes en todos los niveles le solucionen sus problemas y no sean meros analistas de la situación desde una banca o un escritorio, resaltando su condición de impolutos y apartados de un sistema, que les permite mensualmente réditos económicos cuantitativos, de los que no reniegan. Parafraseando al gran filósofo y ensayista Ortega y Gasset, resulta oportuno decir: ¡Concejales a las cosas locales!» (09-09-22).