(Con audio) «Si no fueras mujer, te pegaría una trompada», la frase de Diego Bertone a Priscila Minnaard por la que ella lo denunció en la Justicia



El bloque de concejales de UCR – Juntos no consiguió los dos tercios (ocho de seis) de los votos que necesitaba para crear una comisión especial que investigara y -eventualmente- juzgara la conducta del concejal de la oposición Diego Bertone, acusado por los ediles del oficialismo de haber ejercido violencia de género contra Priscila Minnaard, integrante de esta bancada.

La primera revelación importante durante el tratamiento del tema en el recinto de sesiones la hizo -el pasado miércoles- el presidente del bloque oficialista Gastón Nomdedeu al asegurar que Minnaard denunció a Bertone en la Justicia.

«No podemos permitir naturalizar estas situaciones», dijo.

En otro tramo de su alocución, admitió que le llama la atención que el bloque de la oposición no haya acompañado la creación de la comisión.

A su turno, la presidenta del bloque del Frente Renovador – Frente de Todos – PJ, Alicia Jalle, explicó las razones del voto negativo.

Dijo que el hecho ocurrió en una reunión de comisiones y no en una sesión pública, por lo que -añadió- cualquier medida o exteriorización debería haberse dado en el ámbito privado del cuerpo.

También admitió que fue desafortunada y que reprocha la frase del concejal Bertone («si no fueras mujer te pegaría una trompada»), pero que por esa situación no se le puede asignar (a Bertone) un «rótulo que no tiene» porque «no es violento».

Luego, Priscila Minnaard, a quien se la notó compungida en varios pasajes de su exposición, reconoció que, sin dudas, es la situación más difícil que le tocó atravesar en sus más de siete años como concejala.

Aclaró que no era su intención tratar el tema en el recinto, sino que pretendía hacerlo con algunas de las personas que integran el cuerpo.

Como Nomdedeu, también cuestionó a sus pares de la oposición por no dar los votos necesarios para la creación de la comisión.

En su descargo, Bertone, quien no pidió disculpas, dijo que es objeto de burlas y humillaciones constantes por parte de los ediles del oficialismo, especialmente Minnaard.

«No van a manchar mí imagen con estos dichos, porque la gente que me conoce de verdad sabe cómo soy», aseveró.

Dijo que la concejala Minnaard, en reuniones de comisiones, también ejerce violencia al «defenestrar al director de Inspección (Eduardo Del Valle)», y recordó que en sesiones anteriores, el concejal Nomdedeu tuvo desafortunadas palabras contra la vicepresidenta de la Nación y no hubo jamás un pedido de disculpas.

Además, admitió que hubiera estado de acuerdo con que se creara la comisión especial si también era analizada la conducta de Minnaard hacia él.

Podrán escuchar el audio con el tratamiento completo en la parte superior de este post. (12-12-22).