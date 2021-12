(Con audio) Reelección de intendentes: «No vamos a votar la derogacion de la ley», aseguró la diputada dorreguense Alejandra Lordén

Mañana martes, la Legislatura bonaerense tratará el Presupuesto 2022, la ley impositiva y una ley de ministerios. Pero también será el turno de rever la re reelección de los intendentes.

Desde el radicalismo, la diputada Alejandra Lorden manifestó por Radio Provincia que «el oficialismo quiere derogar una ley que nunca los convenció y les convino e hizo que más de 20 intendentes renunciaran. Esto tiene que ver con una ley que se votó desde la coalición Juntos, que le da calidad a la democracia y valor a la alternancia. El espíritu de la ley es lo que hay que mantener, por eso no estamos de acuerdo con su derogación».

En ese plano, la diputada manifestó que «sí hay que modificar la reglamentación y poner una cláusula cerrojo que ponga fin a la reelección indefinida. Esto es lo que está discutiendo Juntos. Si digo que no vamos a votar la derogación de la ley. Ese es el posicionamiento de Juntos y los más de 30 intendentes radicales. Estamos discutiendo que no se derogue la ley, tal cual lo pensó María Eugenia Vidal y revisar el artículo que hace que los intendentes no puedan tener un período más porque la ley se aplicó desde el momento de la sanción y todas las leyes se sancionan para adelante y no para atrás».

Además, la funcionaria indicó que «en el caso de lograr el diálogo mañana vamos a estar votando el supuesto endeudamiento impositivo y en caso contrario ver si el oficialismo quiere igual votar el presupuesto o dejar todo para febrero».

Finalmente, Lorden habló sobre el fondo de Infraestructura municipal y de seguridad. «El gobierno peronista tiende a la discrecionalidad y el Fondo de Infraestructura municipal le permite invertir en obras de seguridad directa e indirectamente. Son 25 mil millones que están atados a toda la negociación esperemos que se mantenga el espíritu del fondo de Infraestructura para los 135 intendentes, porque bonaerenses somos todos y la gente se merece tener obras que hagan a la mejor calidad de vida».

«En presupuesto, endeudamiento y Ley de Ministerios, hemos llegado a consensos, no ha habido grandes discusiones y estamos acompañando todas y cada una de las herramientas que necesita el Gobernador. Siempre hemos colaborado y dado las herramientas», puntualizó. (Radio Provincia). (27-12-21).