(Con audio) Luis Arroyuelo: “lo que hicieron estos tipos no tiene perdón de Dios”

En el marco del juicio que tiene en el banquillo virtual de los acusados, a 38 imputados por delitos de lesa humanidad, declaró este jueves Luis Ángel Arroyuelo, que al momento de su secuestro el 24 de marzo de 1976 a las 6 de la mañana, “era ferroviario y tenía actividad en el Partido Comunista”, contó.

Tras su secuestro, Arroyuelo fue trasladado al Batallón de Comunicaciones 181, donde permaneció en cautiverio junto a otras personas que se encontraban en su misma condición. “Mi familia recorrió el país buscándome. Recién a los 25 días se enteraron dónde estaba”, comentó el testigo.

Uno de los principales objetivos de las declaraciones testimoniales a 46 años del golpe cívico militar, es realizar una reparación simbólica de las víctimas. En las palabras de cierre, Arroyuelo expresó: “no sé de qué forma van a poder defenderse estos criminales. Desaparecieron gente, robaron niños. Lo que hicieron estos tipos no tiene perdón de Dios”.

En segundo término, declaró en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) de Bahía Blanca, Francisca Del Valle, esposa de Edmundo Joaquín Di Francisco, que fue secuestrado cuando trabajaba como tesorero en la seccional Bahía Blanca de la UOCRA. Durante su cautiverio, la familia denunció su desaparición ante la Comisaría Tercera de Ingeniero White. “Mi marido trabajaba en el gremio de la construcción, se lo llevaron al Ejército”, contó la testigo.

En la Mega Causa Zona V también se juzgan las responsabilidades del Servicio Penitenciario bonaerense, particularmente del director de la Unidad Nº 4 de Bahía Blanca, donde estuvo detenido Di Francisco, quien padeció permanentemente violentas requisas en su celda, realizadas por personal penitenciario. Luego, junto a otros presos políticos, fue trasladado en avión a la Unidad Penal Nº 9 de La Plata.

Beatriz Fontao y Natalí Bruegno, psicólogas integrantes del Equipo de Acompañamiento a Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que coordina Eliana Morrone, informaron al Tribunal sobre el cuadro de salud de Di Francisco que le impidió prestar declaración testimonial oral en el presente proceso judicial. En este sentido, el Fiscal Auxiliar Pablo Fermento solicitó al TOF incorporar el testimonio de la víctima recogido en la etapa preliminar, por encontrarse inhabilitado.

Otro hecho de secuestro y detención ilegal de un dirigente gremial, fue el caso de Domingo Marcelo Wagner quien era asesor del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación seccional Bahía Blanca cuando fue detenido en la puerta de su casa y trasladado en su auto al Comando V Cuerpo, encañonado por soldados y escoltado por camiones del Ejército.

Wagner, quien declaró desde Mar del Plata, estuvo detenido durante 12 días: “cuando me secuestran voy a parar a la cuadra donde dormían los soldados, ahí hice el servicio militar. Vi un montón de compañeros conocidos, luego nos llevaron al Casino de Suboficiales. Hacía frío, había vidrios rotos y no había frazadas. Nuestro único abrigo de día, era el sol”.

En relación a los interrogatorios y a los días que estuvo en cautiverio en el sector del gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181, Wagner declaró: “había un hombre que estaba siempre de saco y me preguntaba si conocía a algún dirigente gremial que haga malversación de fondos o tenga armas. Insistía en que yo hicieron de delator: ‘si usted nos informa de algún dirigente que haya hecho eso, usted sale libre’”.

El dirigente gremial fue liberado gracias a las gestiones de su familia: “salí con un recurso de habeas corpus, era tiempo en que nadie los hacía”, declaró Wagner. Al momento de su liberación pidió al Ejército un certificado para presentar en su trabajo, el cual especifica el tiempo que estuvo detenido en el V Cuerpo de la ciudad de Bahía Blanca.

Por último, Rita Nuñez, ex esposa de Wagner, relató en la sede del Tribunal: “los que lo detuvieron iban de verde, entonces empecé a ir todos los días al Comando. Me decían que estaba bien, pero si no lo veía no sabía si estaba vivo o muerto. Los insultaba todos los días. Una noche, Domingo llegó a casa caminando, estaba muy flaco. Ese momento, al verlo vivo, fue de mucha alegría”.

El TOF de Bahía Blanca anunció que durante una semana de junio y una de julio, habrá dos audiencias por semana. De esta forma, los lunes 13/6 y 4/7 se sumarán a los jueves ya pautados desde el inicio del juicio.

La próxima audiencia será el 19 de mayo a las 9 horas en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, ubicado en Chiclana y Lavalle. Se puede seguir el debate de manera presencial con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba.