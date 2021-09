(Con audio) “Las juventudes no se están derechizando”

Ayelén López, directora provincial de Juventudes Bonaerense expresó que “estamos recuperando esta vida en comunidad y en las calles. Estamos muy contentos por eso. El próximo 21 de septiembre (por hoy), en el día de la primavera, vamos a estar trabajando con ‘Salud’ en distintos festivales. Obviamente desde el lado de la responsabilidad con los pibes pero volviendo al abrazo y al encuentro cuidados. Nos pone muy contentos poder volver a encontrarnos en las calles que es lo que más nos gusta”.

“Desde el área de Juventudes hemos hecho muchos análisis. Siempre estamos a disposición de las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial pero también, como jóvenes, nos toca cuestionar y hacer balances y discutir. La pandemia afectó a la sociedad en general: en términos de trabajo y sobre todo a los pibes y las pibas, aunque a mí me gusta más remarcar la situación de las pibas, que siempre están arraigadas a una cultura del trabajo en términos de cuidados: de cuidar a un hermano, a algún adulto mayor, o tal vez a un primo. También los pibes y las pibas que trabajaban en los bares que estuvieron cerrados o en las changas; en el trabajo informal para ponerle un nombre. Nosotros reconocemos y estamos trabajando en eso. Son muchos pibes y muchas pibas afectadas por lo laboral, pero no sólo por la pandemia sino que es una problemática que arrastramos desde hace muchos años y que se ha profundizado en los cuatro años de neoliberalismo gobernando la Argentina. Es una realidad que hay que discutirla y tener políticas que acompañen esta situación”, remarcó.

En el marco del resultado de las recientes elecciones legislativas, Ayelén López indicó que “venimos haciendo varios análisis y no de desesperación porque creamos que los pibes estén votando a la derecha. Creo que hay que correr el eje de que los pibes están yendo a votar a esa derecha. Nosotros trabajamos todos los días para que los pibes y las pibas se incorporen a la política en términos de pensar a qué representantes elegir y qué proyecto de país y de vida quieren para cada uno. Creo que las juventudes no se están derechizando. Me parece que tenemos que mirar hacia adentro para ver cuáles son las cosas que no estamos haciendo y que podríamos hacer. Para dar un ejemplo de juventudes, hay que decir que tenemos una Ley Nacional de Centros de Estudiantes y también la Ley que permite a los pibes y a las pibas votar optativamente a partir de los 16 años . Son derechos democráticos participativos que los generamos bajo un proyecto político”.

"Muchas de las personas que hoy acompañan y bancan a Milei son las personas que votaron en contra de estas leyes. Estaría bueno hacer este ejercicio de ver qué diputados o diputadas están a favor y en contra y cómo se reinventan o se ponen detrás de estas nuevas figuras que vienen a representar la derecha y la ultraderecha en la Argentina", finalizó.