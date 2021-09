La construcción de la Autopista en Ruta 3 fue incluida por el Gobierno en el presupuesto para el año que viene

La autopista de la Ruta 3, una de las obras más esperadas en las ciudades del interior bonaerense, fue incluida en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, presentado recientemente al Congreso por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El documento general consta de más de 4 mil páginas y establece, como marco ordenador, una previsión de un crecimiento del 4% en la economía y una inflación de alrededor de un 33%. Proyecta, además un déficit fiscal que rondará el 3,5% del PBI y un dólar a $131.

En ese marco, entre las páginas 4284 y 4286 del documento, se menciona la “construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, tramo fin variante San Miguel del Monte- Acceso Gorchs”, “Las Flores – Intersección con RP N° 3” y “el tramo Las Flores – Azul”.

La autopista de la Ruta 3 una de las obras más demandadas ante la peligrosidad de la carretera nacional. En el transcurso de la última década, cientos de bonaerenses perdieron sus vidas y miles resultaron heridos, producto de una incesante cantidad de siniestros viales.

La problemática llevó a vecinos de diferentes localidades a autoconvocarse y crear agrupaciones para el pedido de una “Autovía Ya”. También se sumaron otras organizaciones como la agrupación “Estrellas Amarillas” o la Fundación Ceda en Azul.

Ya en el 2011, la expresidenta Cristina Fernández realizó el anuncio de obra durante un acto en Las Flores y el proyecto ingresó al Presupuesto 2012. Durante ese tiempo, no hubo avances de relevancia. En 2015, volvió a mencionarse durante el discurso de apertura de sesiones de la exmandataria.

Con la llegada al gobierno nacional, la obra de la Ruta 3 fue uno de los “caballitos de batalla” de Cambiemos.

El por entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, junto al titular de Vialidad, Javier Igualcel, realizaron un rimbombante anuncio: la obra estaría finalizada para el 2019. La misma promesa fue remarcada por el funcionario durante el Foro de intendentes de Cambiemos realizado en Olavarría.

El expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal, también empeñaron su palabra y anunciaron un plan de obras en tres tramos que incluían más de 200 kilómetros entre San Miguel del Monte y Azul, unos 115 kilómetros entre Coronel Dorrego-Bahía Blanca y cerca de 300 kilómetros entre Azul y Coronel Dorrego.

Los trabajos iban a financiarse bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP) que implicaba la concesión de corredores viales para la explotación privada a cambio de la realización de obras de infraestructura vial. En el caso de la Ruta 3, formaban parte del acuerdo con el grupo Paolini, Vial Agro-INC.

En plena campaña electoral de 2019, el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal, junto a intendentes bonaerenses de Cambiemos, se congregaron en la ciudad de Las Flores y mostraron los primeros avances. “Ahora estamos cambiando esa historia para que todos podamos volver a ir por esta ruta como corresponde. A eso queremos volver, a estar tranquilos todos” anuncia el ex mandatario, entre bombos y platillos.

Lo cierto es que apenas avanzaron en un 2% y las obras quedaron paralizadas. Incluso, hubo una serie de reclamos del gremio de la UOCRA, ante la cancelación y el despido de los trabajadores contratados en el obrador de Las Flores.

Con la llegada al gobierno de Alberto Fernández y de Gabriel Katopodis al ministerio de Infraestructura, los contratos de las PPP fueron rescindidos ante el incumplimiento de las empresas y la operación de los corredores viales volvió a manos del estado.

“Son un modelo que no generó las condiciones para poder canalizar ese nivel de financiamiento que eran más de 5 mil millones de dólares para obra pública en estas rutas y esos recursos no vinieron. Y si lo hubieran hecho sería a un costo muy alto. La amortización en cabeza del Estado iba a significar 13 mil millones de dólares y nos parece un despropósito. Seguramente es un modelo que en otro contexto y en otros países se pudo haber desarrollado pero no es el caso de la Argentina” explicaba el ministro de Infraestructura a fines del 2020.

En ese marco, el funcionario se comprometió a “hacer obras de mantenimiento en algunos tramos” y a “planificar y anunciar cuales son las obras que podemos desarrollar con etapas”.

Antes del anuncio del presupuesto 2022, se conoció que el próximo 3 de noviembre se abrirá la licitación para un pequeño tramo de la utopista San Miguel del Monte – Gorchs

Fuentes de vialidad nacional, indicaron a Infocielo que el proyecto contempla la construcción de la nueva calzada paralela a la Ruta Nacional N° 3 entre el km 113,78 y el km 141,00 – 26,2 kilómetros- y representará una inversión de $7.753 millones

Más allá, de la inclusión en el Presupuesto 2022, los antecedentes evidencian que la obra de la autopista en la Ruta 3 no está asegurada. Se requerirá de capacidad económica y voluntad política para dar respuesta a una de las mayores deudas del estado con los bonaerenses. (Infocielo). (24-09-21).