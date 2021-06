(Con audio) La Provincia trabaja en la ley de “picadas”

Alejo Supply, Subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se refirió en Radio Provincia al refuerzo en los controles de tránsito y las nuevas políticas activas de la Secretaría.

Al respecto explicó que “se construyó un mapa interactivo digital para saber dónde son los accidentes de tránsito. Eso nos permite que la información sea abierta a la Comunidad y nos sirve a nosotros para poder programar operativos y buscar políticas más activas”.

Por su parte, indicó que los accidentes de tránsito siempre están mediados por el consumo de bebidas alcohólicas. En ese sentido, afirmó que “el alcohol cero es algo a lo que debemos ir u debe ser un cambio cultura. Una de las personas que va en el vehículo no debe consumir alcohol”.

Supply también habló sobre el proyecto de ley de ‘picadas’ que están terminando de armar y dijo: “Implica endurecer la normativa no las cuestiones penales porque no pasa por la Legislatura provincial, las penales son nacionales. Endurecer todo lo que tiene que ver con quién produce un accidente, provoque una picada y descubrir quién es. El problema que tenemos con las picadas es que no tienen lugar y horario”.

Por último, sobre la instalación de cámaras de seguridad en el transporte público aseguró que “hay una ley del año 2018 que hacía obligatorio a los colectivos de la provincia tener el sistema de las cámaras. Se aplicó muy poco porque las empresas nunca lo colocaron. Tenemos 9 mil colectivos en el AMBA de los cuales solo mil tienen cámaras. Ahora cualquier colectivo que quiera darse de alta en la Provincia deberá tener el alta del Ministerio de Seguridad para las cámaras”. (Radio Provincia). (12-06-21).