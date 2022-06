(Con audio) Gastón Nomdedeu dijo que el gobernador se comprometió a destinar fondos para viviendas

El intendente interino de Coronel Dorrego, Gastón Nomdedeu, afirmó que el gobernador Axel Kicillof se interiorizó de la situación de viviendas en nuestro distritos y quedó la “promesa” de destinar fondos para la construcción de casas.

En Radio Provincia, destacó que “pude plantearle el tema viviendas, porque no hemos recibido hace tiempo por parte de la Provincia, si bien hicimos las gestiones necesarias, poniendo al servicio tierras escrituradas, con todos los servicios. Queremos construir barrios porque la vivienda es una necesidad para el distrito”.

El jefe comunal consideró que la problemática de la vivienda “abarca a todo el país” y “no hay acceso a los créditos porque para eso hay que tener ingresos siderales. El municipio ha tenido la previsión de recuperar y adquirir tierras, ponerlas en orden, a la espera de recibir de Provincia o Nación planes de viviendas, porque para la economía de un municipio es muy difícil hacer un barrio”.

En ese marco, Nomdedeu reveló que en este intercambio, “el Gobernador chequeó la información que le dimos y está la promesa de que puedan llegar viviendas, ojalá se dé, porque es una necesidad. La vivienda y el trabajo son hoy las problemáticas más frecuentes”.

Seguido valoró la entrega de escrituras: “Tener una casa y no tener la escritura implica no tener el pleno goce de ese bien, porque no se puede sacar un crédito o vender. La gente estaba muy contenta porque hay demoras de 20, 30 o 40 años por parte de los gobiernos de la Provincia. La política en esto ha sido muy cruel”.

Por último, mencionó que el Gobernador también visitó las obras que se llevan adelante en el hospital local y aseguró que “está el compromiso de colaborar para aportar la aparatología para mejorar el servicio de salud”. (Radio Provincia). (22-06-22).