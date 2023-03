(Con audio) El concejal Diego Bertone aludió al esposo de Priscila Minnaard en la sesión, ella respondió y pidió retirarse del recinto

Un hecho con pocos antecedentes se produjo esta tarde en la historia del Concejo Deliberante dorreguense: la concejala de UCR – Juntos Priscila Minnaard pidió retirarse del recinto después de responder a dichos del edil del Frente de Todos – Frente Renovador – PJ Diego Bertone, quien mencionó al esposo de la edil como responsable distrital de infraestructura educativa durante el tratamiento de una minuta de comunicación presentada por la bancada de la oposición.

Los ediles del FTD – FR – PJ pretendían la aprobación de un pedido de informes al Consejo Escolar sobre los «motivos por los cuales no se ha culminado la obra de electricidad en la Escuela 8 de la localidad de Oriente».

Por su parte, el bloque del oficialismo propuso el pase a comisión de la iniciativa, posición que se impuso por mayoría.

La frase de Bertone que detonó la polémica fue la siguiente «… En verdad, de quien menos esperaba una alocución es de la concejal Minnaard, porque su esposo es director de infraestructura y no es ético que exponga una posición cuando es parte también del pedido…».

Luego, Minnaard replicó: «La ley y la democracia a mí me dan la posibilidad de hablar y de decir todo lo que tenga que decir en este micrófono, por lo que no hay nada que me coarte la posibilidad de hacer una alocución de un tema. Me encantó la alocución del concejal Bertone porque, una vez más, deja a la vista que la cuestión es personal».

Y agregó: «En los siete años desde que ocupo esta banca, nunca hice mención a ningún miembro de mi familia ni a su trabajo. Y la verdad que he defendido la ética y la moral en esta banca como nadie, cuando desde la oposición han dejado muy por debajo del piso a la ética y a la moral, y acá se está demostrando».

Acto seguido, mencionó: «No tengo que defender el trabajo de nadie, porque el trabajo de la gente está a la vista. Jamás usé esta banca para defender el trabajo de nadie, mucho menos de gente de mi familia. Una vez más, el concejal Bertone no solo se sale de tema, sino que hace alusión a mi vida particular y privada, que yo no traigo a esta banca y no voy a permitir que nadie lo haga».

También dijo: «Emiliano Menéndez es inspector de educación del distrito, que depende de la Provincia de Buenos Aires, hace muchos años, un par de años más de los que yo estoy acá sentada. Ha mantenido un perfil bajo y ha trabajado como nadie, entonces, ¿qué se me va cuestionar a mí?»

Antes de pedir autorización para abandonar la sesión, Priscila Minnaard subrayó: «¿Ahora también me van a censurar porque se trata del trabajo de una persona cercana a mí? Cercana a mí porque le pediría al concejal Bertone que se actualice en las noticias también… Esto no lo voy a tolerar y no va a quedar acá».

Durante el tratamiento de otro tema incluido en el orden del día, Bertone rechazó que tuviera un problema personal con Minnaard ni con otro concejal del bloque del oficialismo.

En el audio que compartimos a continuación, el momento más álgido se puede escuchar a partir de los 24 minutos y 54 segundos.

23-03-23