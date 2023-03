(Con audio) El 24 de Marzo y la Fiesta del Olivo / Alejandro Zorzano le respondió a Macarena Flores: «No hay que mezclar las cosas»

El presidente del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, Alejandro Zorzano, respondió a los cuestionamientos que la concejala del Frente de Todos – Frente Renovador – PJ Macarena Flores realizó en la última sesión porque se usó la fecha del 24 de Marzo para las actividades de la primera jornada de la Fiesta Provincial del Olivo 2023 (cliquear acá).

Fue en declaraciones formuladas el portal Punto Intermedio.

«Creo que no hay que mezclar las cosas. Los de otra generación sabemos que lo que pasó fue grave, que nos afectó a todos y pegó fuerte acá en Dorrego también, pero uno puede tener memoria y recordar con dolor todo lo que pasó, saber que esas cosas no pueden ocurrir nunca más, pero esto de la Fiesta del Olivo va en un costado paralelo», dijo Zorzano.

«La gente también necesita distraerse, no hundirse en un momento tan complicado y estar triste. Es cierto que uno recuerda y es doloroso, pero esto (la fiesta) hace muy bien para que todos nos podamos juntar como sociedad y pasar un buen momento también», agregó.

«En una opinión más como vecino que como concejal de lo que ocurrió ayer (por el jueves) en el recinto, me parece que no fue el lugar indicado para hacer una cosa así. Sí justifico emitir un mensaje sobre lo que pasó, pero no atar de la mano a una fiesta como esta, en la que hay muchísima gente atrás para lograr una cosa así», subrayó.

«Estos comentarios no suman para nada y estoy prácticamente seguro, no te digo el 100 por ciento de la gente, está en desacuerdo de esas cosas.Nos vamos a tener a acostumbrar a este tipo de cuestiones porque es un año eleccionario. Los que saben cosas que ocurren en el recinto, no sé si se piensan del todo, pero intentan hacer daño, sin fudamento», completó.

A continuación, el audio con una parte de la nota:

