(Con audio) “Astrazeneca y Pfizer tienen una alta efectividad en la variante Delta”

Carolina Torres, viróloga, investigadora del Conicet explicó que lo que preocupa a nivel mundial es que los estudios comparativos indican que la variante Delta, “es más contagiosa y genera infecciones más severas que la variante Alfa, cepa que a su vez sabíamos que tenía estas mismas características pero respecto de las variantes que circularon durante la primera ola”.

La especialista explicó a Radio Provincia que “la variante Delta especialmente por su alta transmisibilidad está llegando rápidamente a muchos países y está aumentando la cantidad de infectados día a día.”

Sin embargo, Torres aseguró “sabemos que las vacunas son efectivas para evitar las internaciones” y resaltó que: “La buena noticia es que, en los estudios, se ve que cuando la vacuna es aplicada en una población real los valores de protección son muy, muy altos. Hay una muy alta efectividad de las vacunas, inclusive con una dosis para Astrazeneca y Pfizer que son las que se aplicaron en Reino Unido, que es donde se pudo hacer este estudio”.

“Entonces, en este sentido nos quedamos muy tranquilos porque lo que tienen es una muy alta efectividad para prevenir las hospitalizaciones y las muertes” explicó Torres.

La viróloga detalló que “hoy la variante Delta se encuentra en más de 90 países. En nuestro país, lo que reportó el Instituto Malbran, es el ingreso dos menores de Edad infectados con lo que se identificó primero como la variante India. Una de ellas era portadora de la variante Delta y otra la variante Kappa, hoy más restringida a la India”.

Finalmente, la especialista informó “que la OMS establece como variante de preocupación a las variantes Alfa (ex Reino Unido), Beta (ex Sudáfrica), Gamma (ex Manaos) y Delta (ex India)” y reiteró que al país sólo ingresó una sola pasajera con variante Delta, y fue aislada.

“No contamos con circulación comunitaria de esta nueva variante Delta” reiteró y aseguró “si llega a ingresar esta variante va a ser más difícil que se pueda establecer en un contexto de muy alta vacunación. Entonces, uno tiene que bogar por eso, porque se acelere todavía más el ritmo de la campaña de vacunación”. (Radio Provincia). (19-06-21).