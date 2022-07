(Con audio) «A Daiana Abregú la asesinaron en la comisaría» de Laprida

Sergio Roldán, abogado de la familia, habló tras la realización de la autopsia a la joven muerta en Laprida

En diálogo con Radio Provincia, el letrado afirmó que “después de 40 días de espera y solicitar a diferentes asesorías judiciales, nos informaron que hoy a las 13 tendría el turno para hacer la autopsia. Anoche a las 2 de la mañana entregamos el cuerpo en Laprida, acompañado por un móvil de la policía, su mamá y su papá”. Luego estimó que “en 48 horas deberíamos tener los primeros resultados vía fax, y de ahí adelante avanzar”.

Roldán afirmó que “tanto la Comisión Provincial por la Memoria, la familia como a mí, no nos quedan dudas sobre lo que pasó. Estoy seguro que no se suicidó, la mataron. Ella no se quitó la vida, era una chica plena, hacía deportes. Dijeron que era psiquiátrica, que estaba alcoholizada, pero es una mentira que se ha caído a pedazos y avanzamos a pie firme. Estamos seguros que fue un crimen dentro de la comisaría”, remarcó.

Luego aportó el dato informado por la CPM de que en la mencionada institución se registraron “4 ahorcamientos en el período de los últimos 10 a 12 años que ejerció la cúpula que fue destituida, justamente a partir del crimen de Daiana”. En ese sentido, destacó el aporte de la CPM y los medios de comunicación que difundieron el caso.

Finalmente, respecto a la situación de las y los agentes en turno el día del hecho, dijo que “hay 5 oficiales y suboficiales que están investigados y la cabeza de la comisaría que eran los dos comisarios que estaban a cargo. Estos están prestando servicio en Benito Juárez, y los otros policías no están prestando servicio y permanecen con carpeta psiquiátrica”. (Radio Provincia). (15-07-22).