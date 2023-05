Comunicado de prensa de la Biblioteca Popular Coronel Dorrego a la comunidad

Comunicado de prensa de la Biblioteca Popular Coronel Dorrego:

La Biblioteca Popular “Coronel Dorrego” informa a la comunidad que su horario de atención al público y administración actualmente se limita a los días Martes, Miércoles y Jueves de 14:00 a 16:30 hs.

Aprovechamos la oportunidad para informar que finalizadas las tareas de mejoramiento de la infraestructura edilicia, que incluyen la reparación de la instalación de gas, instalación de nuevos y más eficientes medios de calefacción, y otros trabajos tendientes a solucionar problemas crónicos de humedad y filtraciones pluviales , absolutamente necesarios para mantener el confort y habitabilidad del espacio de nuestra sede social, como así también la adecuada preservación de la totalidad del patrimonio bibliográfico institucional; los horarios de atención al público volverán a la normalidad.

El plan de trabajo establecido para poder realizar estas tareas durante el periodo de recesión estival, se vio postergado por diversas contingencias y a pesar que nuestro deseo era contar con estas mejoras para el día 21 de mayo de 2023, (fecha en que conmemoramos nuestros primeros 95 años de vida institucional), la realidad económica y algunas complicaciones técnicas no nos han permitido alcanzar esos objetivos en los tiempos inicialmente previstos.

Estimamos que para mediados del mes de junio del corriente año, todas las tareas mencionadas estarán finalizadas y la biblioteca podrá no solamente volver a extender sus horarios de atención al público, sino que podrán retomarse todas las actividades culturales y de extensión que históricamente venimos desarrollando, como cursos, presentaciones, muestras y charlas de interés general que se vieron suspendidas, primero por las restricciones impuestas durante la pandemia y luego por la necesidad impostergable de llevar adelante las tareas de refacción y mantenimiento edilicio antes mencionadas.

Queremos expresar públicamente nuestras disculpas a todos aquellos socios y público en general que en razón de la reducción de horarios impuesta, haya visto impedido o complicado su acceso a la biblioteca. Reconociendo que existieron graves falencias en nuestros métodos y políticas comunicacionales, situación que se agravo a partir del mes de febrero de 2022, cuando por razones de costos (y luego de sostener durante casi ocho años y noventa y ocho publicaciones mensuales consecutivas) dejamos de publicar nuestro periódico mensual el Pregón Popular.

Por estas últimas razones, hemos decidido también mejorar nuestras comunicaciones,

(habiéndose designado en el día de ayer a un miembro de nuestra comisión directiva como responsable permanente de esta importante tarea) y comenzar a mantener una presencia activa tanto en las redes sociales como en los medios de prensa locales, reactivando nuestro sitio web: www.bpcd.ar para facilitar el acceso virtual a nuestros servicios.

No queremos finalizar este comunicado de prensa, sin dejar de agradecer el continuo, silencioso y desinteresado apoyo de nuestros trescientos cinco socios activos y setenta y seis socios vitalicios, quienes a lo largo de los últimos nueve años nos han permitido elevar nuestro patrimonio bibliográfico de 35128 ejemplares, existentes en junio de 2014 a 39035 en la actualidad, es decir 3907 libros incorporados a nuestro catálogo en los últimos 9 años, que arrojan un promedio anual de incorporación de 434 libros por año.

Huelga decir, que a pesar de las restricciones actuales en los horarios de atención al público, en la biblioteca no se ha detenido el trabajo de catalogación, digitalización de material bibliográfico de interés histórico local, la digitalización de textos de autores locales, la incorporación de material

fotográfico y fílmico incorporable al banco de recursos multimediales, un verdadero archivo de memoria muchas veces consultado y requerido por otras instituciones a la hora de tener que realizar documentales de recuerdo y homenaje, y un cúmulo de tareas de organización y digitalización de nuestra hemeroteca compuesta por ejemplares de los principales diarios y periódicos que existieron en nuestra ciudad desde la década de los años 20 a la actualidad.

Tampoco dejó de trabajarse en el CEDIPA, nuestro Centro de Investigaciones y Proyectos Amigables con el medio ambiente, donde se concluyó con la etapa experimental de un proyecto destinado a la obtención de gas metano a partir del suero lácteo y que actualmente está construyéndose y a punto de implementarse en la práctica, modificando la matriz energética convencional por una basada en recursos renovables, en un importante y tradicional establecimiento de producción láctea de nuestro distrito.

Nuestra institución, casi centenaria, ha sido muchas veces la matriz fundadora de muchos proyectos culturales y sociales, que luego, al desarrollarse y alcanzar envergadura, volaron del nido, alcanzando una justa autonomía y relevancia propia.

Nuestro querido Museo Regional Dr. Carlos Funes Derieul es quizá el mejor ejemplo, pero existen muchos otros que confirman esta condición de institución pionera y promotora que siempre ha caracterizado a la Biblioteca Popular

Coronel Dorrego.

Transitamos una etapa de autonomía absoluta en el financiamiento de nuestras actividades y proyectos, no recibimos subsidios ni apoyo económico por fuera del aporte mensual de nuestros socios y aislados y puntuales eventos con fines de recaudación. Y esto lo decimos con ORGULLO y no con fines de victimización, porque nos gusta aportar a la comunidad desde el esfuerzo y la creatividad y no compartimos el concepto tristemente naturalizado, que pareciera establecer que

saber gestionar es igual que saber pedir, y sinceramente creemos que se trata de acciones muy distintas que también requieren capacidades y esfuerzos muy diferentes.

Desde el año 2021 que nos reconocimos como entidad Sanmartiniana, adhiriendo a los principios y objetivos del Instituto Nacional Sanmartiniano, entre los que se cuentan: Desarrollar la investigación y estudios históricos, críticos, filosóficos, militares, políticos, con respecto a la personalidad, y la acción pública y privada del prócer y sus colaboradores.

Propender a la difusión del conocimiento de la vida, personalidad e ideario del Libertador General Don José de San Martín, en sus aspectos militares y especialmente morales y civiles, y su proyección democrática; a través de actividades didácticas y mediante la enseñanza dirigida al público en general, y especialmente a la juventud estudiantil.

Responder, asesorar y orientar a estudiosos y docentes que consulten la Biblioteca con el fin de investigar cuestiones relacionadas con la vida y la obra de nuestro prócer.

En tiempos donde pareciera que lo que no está en las redes no existe, cometimos el error de descuidar un espacio que hoy reconocemos como fundamental y nos comprometemos a volver a ocuparlo como corresponde. Y como siempre, recordamos una vez más nuestra vocación de servir y colaborar con todas las instituciones hermanas, para las que siempre estarán abiertas, tanto nuestras puertas, como nuestros corazones. (18-05-23).