¿Cómo hacer para no caer en la nueva estafa que circula por WhatsApp?

Una nueva modalidad de ciber estafa/pishing pone en alerta a los usuarios de WhatsApp. Según expresaron usuarios en redes sociales, les llega un mensaje desde un número no agendado que dice: “Hola. Soy [nombre y apellido de alguna persona que sí está entre los contactos de quien recibe el mensaje]. Agendá mi nuevo número”. Puede tener algún emoji o cambiar el orden de la frase, pero en líneas generales el mensaje se repite de forma similar.

A mi me mandaron mensaje de texto [sms] con un “agendame” numero de mendoza [?] y escuche varias en estos dias de intento de estafa o cosa x el estilo [hasta tocar timbre diciendo q son medicos del gob de la ciudad a los papas de un vecino] hay q avisarle a las personas mayores

— anis (@yosoyanis) May 11, 2020

Esto, según dieron cuenta especialistas, puede ocurrir porque el número de celular que recibe el mensaje está en una base de datos que se haya filtrado y haya sido vendida.

En el último año el registro de delitos informáticos se incrementó en un 3000%. Aunque el crecimiento es muy marcado, especialistas señalan que en alguna medida el ascenso tan fuerte en la curva tiene que ver con que cada vez se alienta más a los usuarios a denunciar este tipo de estafas. Aparte, aumentaron los ciberdelitos que afectan al a que comenzaron a realizarse más denuncias.

CÓMO EVITAR LA ESTAFA POR WHATSAPP

Mientras las apps de mensajería siguen sumando usuarios en todo el mundo y algunos creen que es imposible vivir sin ellas, muchos de ellos comienzan a cuestionar la seguridad de las mismas. Expertos señalan que es fundamental tener cuidado al instalar cualquier aplicación en el teléfono y activar, siempre que sea posible, la verificación en dos pasos para las mismas. Además hacen especial hincapié en el bloqueo del teléfono: con clave, con huella o con reconocimiento facial. El teléfono será menos vulnerable.

*No contestar. Es decir, evitar el diálogo a partir del cuál el potencial estafador puede obtener información personal y usarla en nuestra contra.

*No borrar los mensajes, ya que eventualmente podrían funcionar como prueba;

*Bloquear y colocar en la lista negra. A fin de que esa persona no pueda contactarse.

Me pasó algo rarísimo. Me contactó alguien diciendo ser una persona que conozco y pidiendo que la agende. Era rara la forma de escribir que tenía, me puso hola Lucas soy xxx agendame este es mi nuevo número. bendiciones (?) (Cristian Silverii / Sexta Contenidos). (02-09-21).