Colturi: “Mientras el cuerpo responda y los médicos no digan lo contrario, puedo correr”

NOTA ESCRITA POR TOMÁS ARRIBAS EN LA NUEVA.

La carrera más importante de su vida continúa. Todavía restan varias etapas por disputar. Pero el tramo más embarazoso parece haber quedado atrás.

Como desde hace más de 40 años en la pista, Fabián Colturi no se dará por vencido fácilmente. El Petiso le está haciendo frente al adversario más duro y agresivo: el cáncer.

No fueron meses sencillos. La aparición de la maldita enfermedad lo puso contra las cuerdas hace unos meses, causando una enorme conmoción en el ambiente midgístico de Bahía Blanca y la región.

Pero el dorreguense aceleró a fondo, despertó tras permanecer semanas en coma y logró ponerse de pie, con el mismo espíritu y entusiasmo que le conocemos, potenciado por el inquebrantable cariño de sus seres queridos y cercanos.

“De a poco voy mejorando cada vez más, hoy estoy muy bien. El médico dice que hay que ir paso a paso y así lo hacemos. Ya empecé con la primera etapa de la quimioterapia, que consiste en suero y pastillas, que en principio sería de seis sesiones. Por ahora el cuerpo está respondiendo muy bien”, nos cuenta el cuatro veces campeón de Midget, mientras descansa en su casa de Dorrego.

“La semana que viene tengo la segunda sesión, y así voy cada 21 días, todo en Bahía Blanca. Tuve que ir a hacerme estudios a La Plata y operarme dos veces, porque después de la primera intervención se me salieron los puntos y ahí se complicó fea la situación”, agregó, en alusión a ese duro período del que tanto costó salir.

—¿Por qué todo se complicó tanto?

—Me dieron el alta mal, antes de tiempo, y eso hizo que pasen cosas que no tendrían que haber pasado. Por eso todo el despelote que vino después y ese mes que se la pasó tan mal en terapia intensiva. Por suerte eso ya está y ahora el tratamiento está bien encaminado.

—¿Pensaste lo peor en algún momento?

—Esas dos veces que la pasé mal no me enteré de nada, pero fue más de un mes que estuve internado en terapia intensiva en Bahía. Cuando me dieron en alta me quedé una semana controlando todo, por miedo a que vuelva a recaer, pero por suerte se salió de eso. Ya pasaron dos meses de todo ese drama.

“Tengo vida casi normal. Puedo comer casi todo menos alimentos ácidos, picantes o muy condimentados, especialmente tengo que evitar verduras crudas y frutas verdes. Por suerte voy aumentando de peso de a poco y haciendo actividad física, dentro de lo que puedo”, agregó.

La vuelta a esa suerte de normalidad para Colture incluye además, aunque muchos no lo puedan creer, uno de los grandes amores de su vida. ¡Sí, el Midget!

Mientras recobraba la fortaleza física luego del duro trance clínico atravesado, en el taller de Dorrego su hijo Joaquín se las ingeniaba para realizar las tareas pertinentes de mantenimiento y reestructuración de su máquina.

Más como método distractorio que otra cosa, probablemente. O bien deseando, en un futuro no muy lejano, calzarse el buzo y lanzarse él mismo hacia la aventura del derrape, algo que, según papá, está en agenda.

Pero repentinamente reapareció en escena Fabián, con ganas de continuar despuntando el vicio y, al menos una vez por semana, olvidar los problemas de salud.

No obstante ello, dada la magnitud del cuadro, muchos, incluido quién escribe estas líneas, nos preguntamos: ¿Puede realmente correr?

“Se irá viendo. Hoy por hoy, mientras el cuerpo responda y los médicos no digan lo contrario, estoy en condiciones de correr. Pero obviamente hay que ver cómo sigo respondiendo al tratamiento. Con la primera sesión estoy bien. Trataremos de empezar y después se verá cómo seguimos, intentando evitar recaídas”, sostuvo.

—¿Está todo listo?

—Respecto al auto, sí. Lástima que no se pudieron banquear dos motores nuevos en lo de (Sergio) Torres, pero ya colocamos otro motor, trabajado con Luciano Boccacci y armado íntegro por nosotros en el taller, así que arrancaremos de esa forma. La realidad es que no puedo perder más tiempo, llegamos justo con todo.

«Estructuralmente estamos bien, con muchos elementos y un auto que terminó andando bien el campeonato pasado. Ahora trataremos de hacer nuevos amortiguadores (NdR: trabajará con Darío Roth), porque todavía nos falta un poco para traccionar pegado a la cuerda», destacó el Petiso, quien lucirá el N°29 en sus laterales.

Disfrutar, por sobre todo. Pero íntimamente, y luego de tan buena producción en el final del certamen pasado, Colturi se ilusiona con volver a molestar en la plana puntera.

«Voy a querer ser competitivo obvio, como siempre. Pero va a ser un campeonato especial, voy a tratar de divertirme y olvidarme un poco todo lo que pasó», cerró el dorreguense. (22-10-22).