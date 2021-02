CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, DOCTOR ALBERTO FERNÁNDEZ

* Por el Colectivo de mujeres y disidencias autoconvocadas

La violencia de género es un problema estructural en el país, que se profundizó en el contexto de la pandemia de Covid-19. A casi seis años del surgimiento del movimiento #N20iUnaMenos, cuando la sociedad salió masivamente a las calles con un grito de hartazgo frente a los femicidios, su expresión más extrema, volvemos a gritar “Basta de violencias machistas, bastas de femicidios”.

Como en 2015 el femicidio de Chiara Paez, de 14 años, hoy el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, es otro punto de inflexión.

No podemos tolerar ni una muerte más de mujeres e identidades feminizadas, que pagan con sus vidas, el costo de una masculinidad que cree que tiene la potestad de poseerlas. Ni una muerta más.

Como sociedad civil, pedimos que la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales y municipales. Pero sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección.

El abordaje de la problemática de las violencias machistas debe ser una política de Estado integral, urgente y prioritaria.

Pedimos al Presidente de la Nación, a los y las miembros del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo a nivel nacional y de las provincias y municipios, a las y los referentes políticos del oficialismo y de la oposición, que aúnen esfuerzos para atender este reclamo que es transversal a la sociedad en su conjunto. Cada 23 horas una mujer es asesinada en la Argentina a manos de un varón, por razones de género. Se acabó el tiempo.

Proponemos las siguientes acciones que consideramos urgentes:

• Declarar la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género, y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas, tanto de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de los dispositivos que dependen de los gobiernos locales, provinciales y nacional, que permitan dar respuestas oportunas y eficaces frente a las denuncias. No queremos contar más femicidios.

• Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial –juzgados y fiscalías—, las fuerzas de seguridad, y los municipios para abordar cada caso. Y que frente a una denuncia se cumpla con la obligación de determinar si el mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género, más allá del estado procesal de sus causas. Así como también, que se haga una correcta evaluación del riesgo en que se encuentra la denunciante. Esto es competencia de los y las jueces y/o fiscales, y bajo ninguna circunstancia el seguimiento debe quedar a la sola responsabilidad del poder de las fuerzas de seguridad.

• Capacitación sistemática en la temática para todxs los y las operadores que intervengan en la atención de los casos.

• Puesta en funcionamiento un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias, hechas tanto en comisarías como en sedes judiciales, para que se les dé un seguimiento eficaz y se monitoreen las respuestas estatales.

• Complementar el sistema de botones de pánico con tobilleras para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas. No queremos más que sea la víctima quien tenga que demostrar una y otra vez que su agresor viola una restricción perimetral.

• Implementación de sanciones a funcionarixs judiciales o de las fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas.

• Incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.

• Efectivo cumplimiento de la ley 26.150- Ley de Educación sexual integral- ESI- en todas las instituciones educativas del país de manera urgente, sin dilación, ni reservas, de ningún tipo por parte de las distintas c

ompetencias de las jurisdicciones. Así como también, la ratificación inminente de las provincias que no se encuentran adheridas ni a la ley, ni a ninguna resolución ministerial.

• Administración del correcto despliegue y funcionamiento de los dispositivos que refieren a la Red Federal de Patrocinio gratuito, sostenidos bajo la ley 27210 art°2 inciso a- Ley 24.417- Ley 26.485 – entre otras. Manifestamos la deficiencia de esta red, así como también el desamparo de las víctimas a nivel jurídico por su nivel socioeconómico. La red de patrocinio debe ser universal para todas las mujeres y disidencias que lo necesiten, más allá de los recursos de los que dispongan en su patrimonio.

Adhieren al pedido de políticas públicas:

Estela de Carlotto, Rita Segato, Nelly Minyersky, Norita Cortiñas, Julieta Díaz, Gloria Carrá, María Claudia Albornoz, María Florencia Freijo, Irina Hauser, Mariana Carbajal, Paula de Luque, Claudia Piñeiro, Feminismo Villero de La Garganta Poderosa, Cata de Elía, Verónica Lozano, Luciana Peker, Mariana Iglesias, Florencia Alcaraz, Noelia Barral Grigera, Luciana Rubinska, María Seoane, Sabrina Farji, Mercedes Morán, Cecilia Dopazo, Carmen Guarini, Lorena Muñoz, Ingrid Beck, Florencia Etcheves, Gabriela Cabezón Cámara, Nacha Guevara, Anahí Berneri, Analía Rivas, Familiares atravesados por el femicidio, Ana Correa, Luciana Geuna, Raquel Robles, María O’Donnell, Débora Plager, Soledad Pérez Tranmar, Verónica Llinás, Marta Dillon, Inés de Oliveira Cézar, Colectivo Periodistas Argentinas, Hinde Pomeraniec, Silvina Molina, Rita Cortese, Erica Rivas, Nelly Borquez-Red de Mujeres de La Matanza, Escritoras Argentinas, Ariana Harwicz, Romina Gaetani, Lali Espósito, Ángela Torres, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Violeta Urtizberea, Jorgelina Aruzzi, Andrea Pietra, Inés Estevez, Natalie Pérez, Mariana Genesio, Thelma Fardin, Dolores Fonzi, Eleonora Wexler, Nancy Duplaá, Marta César (Salta), Elizabeth Vernaci, Lidia Borda, Actrices Argentinas, Patricia Kolesnicov, Eleonor Faur, Laura Novoa, Acción Mujeres de Cine, Soledad Barruti, Maristela Svampa, Paloma Coscia, Gema Juarez, Debora Rabinovich, Carola Reyna, Sandra Gugliotta, Maitena Burundarena, Luli Trujillo, María Laura Santillán, Cecilia Roth, Stella Caloni, Susana Chiarotti (Rosario), Ana Falú, Soledad Vallejos, Débora Mundani, Sara Di Tomaso, Celeste Cid, Débora D’Amato. (20-02-21).