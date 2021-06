Caída mundial de Internet: un fallo afecta a multitud de webs y servicios en el mundo

En la actualización del estado de su servicio más reciente, Fastly comunica que “Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Es posible que los clientes experimenten un aumento de la carga de origen cuando vuelvan los servicios globales”.

Muchas de las webs que inicialmente han estado con el Error 503 y otros al entrar, parece que ya funcionan con normalidad. Otras parece que lo harán en breve. De momento la crisis parece solventada con el parche de urgencia que Fastly ha aplicado, aunque seguiremos atentos para comprobar que no hay nuevos sustos en el camino.

Como señala Down Detector, los informes de fallos de servicio han caído a niveles mínimos. La caída a nivel global ha durado más o menos 1 hora, una cantidad de tiempo que parece nimia, pero que en términos de fallos online se antoja eterna sin duda, máxime con un problema de envergadura mundial como este.

***Noticia Original***

El mismo día. A la misma hora. A nivel global. En la divertida La Jungla 4.0, cuarta entrega de la saga Die Hard / Jungla de Cristal, el villano de turno usaba el llamado ‘Caos total’ para provocar la caída de todos los servicios en varias zonas de Estados Unidos. Y es que en la realidad 3.0 actual que vivimos, no es que dependamos de la electricidad, sino que dependemos de Internet para (casi) todo: Desde las redes sociales a programas de trabajo, desde comunicaciones de empresas a infraestructuras e instalaciones públicas.

Por eso, cuando el Internet se cae de forma masiva, el pánico estalla.

Caída global de Internet hoy, 8 de junio

Y ese escenario, el caos total, parece estar teniendo lugar hoy. Porque a la misma hora, alrededor de las 12 del mediodía, es cuando ha estallado la crisis: De repente, millones de páginas webs -la nuestra incluida- y servicios han dejado de funcionar. Todas al unísono. Y no hablamos de 4 blogs y cosas así, sino de un listado que comprende sites tan populares y usados como:

– Twitch

– Google

– Reddit

– Amazon

– Github

– Twitter

– Paypal

– The New York Times

– Financial Times

– Spotify

– Tidal

– Cloudfare

– Pinterest

– Kickstarter

– Vimeo

– Shopify

– CNN

– The Guardian

¿Qué sucede cuando intentas acceder a alguno de estos servicios? Que ves mensajes de error -el consabido Error 503 por ejemplo-, que directamente no te abren la web. No es que falle un servicio dentro de la página, sino que directamente el site o plataforma no carga en la mayoría de casos. Y en otros, como el caso de Twitter, hace una carga parcial y sólo muestran mensajes de texto, pero no las fotos e imágenes adjuntas.

El fallo, como constatan webs como Down Detector, es global, y afecta a webs de todo el mundo por igual. Pero, ¿de quién ha sido la culpa? ¿Qué se ha roto? ¿Quién ha tocado dónde no debía? Al parece tiene nombre propio: Fastly

La caída es culpa de Fastly

La propia Down Detector señala esto al abrir su página principal: “Los informes indican que puede haber una interrupción generalizada en Fastly, lo que puede estar afectando a tu servicio”. Fastly es un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube, y su red es “como una plataforma de nube de borde, que está diseñada para ayudar a los desarrolladores a extender su infraestructura de nube principal al borde de la red, más cerca de los usuarios”.

La plataforma de nube de borde de Fastly incluye su red de entrega de contenido, optimización de imágenes, vídeo y streaming, seguridad en la nube y servicios de equilibrio de carga. Los servicios de seguridad de Fastly incluyen protección contra ataques de denegación de servicio, mitigación de bots y un cortafuegos de aplicaciones web.

Inicialmente atribuido a AWS, el servicio de servidores en la nube de Amazon, el fallo parece ser más bien culpa del CDN (Red de Distribución de Contenidos) Fastly. La web de estado de AWS no se han reportado problemas en las últimas horas. La web de estado de Fastly ha sido actualizada repetidas veces en la última hora, señalando de un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos”, y que “seguimos investigando el accidente”.

De momento no sabemos más, ya que Fastly no se pronuncia y las webs siguen caídas o funcionando a medias. Estaremos atentos y actualizaremos esta noticia según vayan surgiendo nuevas informaciones. Pero hoy, queda una vez más probado, que Internet ya no es algo accesorio, sino dominante en nuestro día a día. (08-06-21).