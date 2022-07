Cacho Fontana y el día que LU 26 fue nacional

Por Carlos Madera Murgui

Y un día, LU 26 fue nacional

En virtud del fallecimiento de Jorge “Cacho” Fontana, ícono de los locutores/conductores radiofónicos argentinos, surge un recuerdo de trascendencia para nuestra radio. Un día de 1973, con el “Fontana Show” en el pináculo de su popularidad por Radio Rivadavia, la emisora capitalina transmitió en vivo y en simultáneo por casi media hora (inédito por la duración y la importancia del medio), con LU26 Emisora Coronel Dorrego.

En el programa llamado “Buenos días, mi ciudad”, que conducía en los albores del medio, y de 9 a 12, se trató el tema de un dorreguense abordado por un ovni, en la bajada del camino a Faro, donde el citado, producto de una potente luz, sufrió quemaduras en su cuerpo parecidas a una tórrida tarde de playa sin protección, pero con la salvedad de su forma geométricamente perfecta en la mitad de su cuerpo, corroborado por el hospital naval de puerto Belgrano, voz con autoridad sanitaria por aquella época en la región. Atribuyeron el caso a una reacción emocional muy fuerte. La relevancia nacional del caso, llamativo por aquellos tiempos, llevó a la producción del programa local junto a la curiosidad capitalina a concretar un hecho radial digno de recordar. El reporte contuvo además grabaciones muy artesanales de la época, en un reportaje muy colorido en la que también participó Eduardo Reyes. El “ afectado” tenía representante así que acudimos a un domicilio particular en la hora convenida. Lo cierto, y basal, más allá de la explicación de la nota, también junto a Maricel Celave, en el programa, es el recuerdo de un trabajo artesanal muy laborioso que nos llevó a tener contacto de igual a igual en un micrófono con el gran e inolvidable Cacho Fontana, y por el aire de Radio Rivadavia de los 70, donde no solo me temblaba la voz, si no la imaginación, de tan importante momento, con minutos en tan gigantesco programa, pero por obra de la radio de acá. (05-07-22).