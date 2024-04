«Bichi» Fuertes: «¿Cómo no me va a doler el descenso de Colón?…Mi corazón está ahí»

Es el jugador con más presencias en la historia de Colón con 301 partidos, camiseta con la que convirtió 142 tantos (228 en total en los once clubes en los que jugó 526 encuentros, con un promedio goleador de 0,46), lo cual lo elevaron al sitial de máximo anotador de la institución y artillero único en la provincia de Santa Fe con una sola camiseta. La carrera del dorreguense Esteban «Bichi» Fuertes comenzó en 1991 en Independiente, en el que convirtió dos goles. Luego pasó por El Porvenir (17 tantos), Los Andes (32), Platense (9), Racing Club (8), Colón (142), Lens de Francia (3), Derby County de Inglaterra (8), Tenerife de España (3), River Plate (16) y Universidad Católica de Chile (10). El único título que consiguió en su carrera el delantero fue el Clausura 2003 con River Plate y su despedida del fútbol profesional fue ante Banfield, como visitante.

El goleador histórico de Colón, que hace un par de años está viviendo en España, habló en exclusiva con el programa «Fútbol y Rosca» que se emite todos los mediodías por Splendid AM 990 y Radio GOL 96.7 en Santa Fe. En una extensa charla, el ex delantero sabalero analizó el presente del equipo de Iván Delfino en la categoría y se ilusionó con un rápido regreso a la Primera División del fútbol argentino.

«¿Cómo no me va a doler el descenso de Colón? Mi corazón está ahí adentro», expresó el histórico «20», recordando que «Jero», uno de sus hijos, es fanático sabalero. «Nos obligamos a mirar todos los partidos de Colón desde acá, a pesar de la diferencia horaria», agregó. Alejado de la pelota, el «Bichi» se dedica a las relaciones públicas y al comercio exterior. «Los que jugamos a la pelota, tenemos la suerte que el fútbol te abre puertas», tiró.

Volviendo al descenso del Sabalero, el «Bichi» tiró y pegó, como en los tiempos de jugador: «Las cosas se hicieron muy mal. La soberbia te lleva a eso. Viéndolo desde afuera hubo bastante soberbia… no del cuerpo técnico ni jugadores; sino dirigencial. Cuando te creés que sabés todo y llevás jugadores sin consultar… ¿Cuántos jugadores llevó Colón sin consultar a los técnicos?».

En cuanto a lo complicado que es este torneo de ascenso, donde juegan 38 equipos, dos ruedas, dos zonas y sólo hay dos boletos a Primera, el «Bichi» expresó que «yo jugué en el año 94-95 en el Nacional «B» con Los Andes y es realmente muy duro. No te asegura nada salir primero pero Colón esta muy firme. No hay ningún equipo que supere a Colón. Todos chicos interesantes que conocen la categoría; excepto por Seba Prediger y Paolo Goltz. Hay que resaltar el laburo del DT y de la dirigencia. Tiene un camino largo, pero lo veo muy bien. Además, otra cosa que quiero resaltar es que Colón juega con 40.000 personas todos los partidos. La gente, mas allá de la angustia, acompaña más que nunca todos los partidos».

En otro tramo de la entrevista, el goleador de todos los tiempos en Colón comentó: «Muchas veces me han hablado y anunciado como mánager en Colón y nunca trabajé. Cometí un error al dirigir como DT interino en 2018, pudo más el corazón que la cabeza». Por último, el «Bichi» fue contundente sobre el rendimiento de Edinson Cavani en Boca: «Coincido con Riquelme en que Cavani es el delantero extranjero más importante en la historia de Boca».

Un DT que no es feliz dirigiendo en Primera

En una entrevista con ESPN, Daniel Oldrá sorprendió a todos y dejó una confesión impactante acerca de su labor en Godoy Cruz. EL «Gato», ex jugador del Tomba, es una de las revelaciones en la dirección técnica de Primera División del fútbol argentino, gracias a su gran trabajo en Godoy Cruz de Mendoza. Sin embargo, ahora dejó una impactante confesión.

«Yo le digo a todo el mundo que no soy feliz en el lugar que estoy. Es mi sentimiento. Siempre me he desempeñado en buscar jugadores, en relacionarme con chicos. Eso es lo que me llevó a tener un montón de conocimientos y a aprender mucho a nivel personal. Si me das un lugar para estar, prefiero estar del otro lado de la línea sufriendo como loco», agregó Oldrá.

Y continuó: «Por supuesto que, si tengo que elegir un lugar, iría a las divisiones formativas. Siento que puedo aportar más cosas y me siento más cómodo. Seguro que dirán que soy un loco porque hay mucha gente que quiere dirigir, pero soy un tipo que sabe cuáles son mis virtudes y mis defectos», concluyó Oldrá.

Comparó a Demichelis con Bielsa

Hoy Nicolás Fonseca no solo apuesta a ganarse un lugar en River, sino que también en la Selección de Uruguay. Ya dio el primer paso al ser convocado para afrontar la Fecha FIFA, donde disputó los 90 minutos del primer amistoso ante País Vasco.

Esta fue su primera convocatoria con la Mayor, pero la realidad es que Bielsa ya lo venía siguiendo desde antes, de cuando estaba en Santiago Wanderers. Fonseca lo considera alguien importante en su carrera, al igual que a Martín Demichelis.

Según confesó el mediocampista en Sport 890, tanto Demichelis como Bielsa sacan «lo mejor» de él y por eso está muy agradecido con ambos. En contexto con esto, se animó a marcar similitudes entre los dos entrenadores y sorprendió a varios.

«Lo que me piden Demichelis y Bielsa no es muy distinto. Son muy parecidos», sentenció Fonseca, quien fue adquirido por River a mediados de 2023 y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027. Su debut en el equipo tuvo lugar el 28 de enero.

El uruguayo también manifestó que se encuentra muy motivado de cara a lo que viene y remarcó que en River «hay una competencia y exigencia al máximo» y que desde su lugar intenta aprender, superarse y también disfrutar de esta experiencia. (Fuente El Litoral). (01-04-24).