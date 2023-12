Bernardo Blázquez: «Asumo este desafío político con la responsabilidad que la situación amerita»

El flamante secretario administrativo del Concejo Deliberante, Bernardo Blázquez, escribió en su Instragram sus sensaciones y agradecimientos después de haber sido designado para la función con el voto favorable del bloque del oficialismo y la abstención de la oposición. Este el posteo:

«En el día de ayer (por el jueves) tuve el honor de ser designado como Secretario Administrativo del @concejodeliberantedorrego , un desafío político que asumo con la responsabilidad que la situación amerita.

«Es un orgullo para un militante tener la fortuna que su propio partido lo proponga para estos desafíos, que son nuevas experiencias para seguir consolidándose como un dirigente político de fuste, una exigencia histórica de la @somoslaunioncivicaradical a la que uno no se puede negar.

«Dicen que la felicidad no es tal si no es compartida, y por eso mismo es que hay que ser agradecido en la vida y también tener pilares fundamentales sobre los que apoyarse.

«Mi familia, que siempre me sostuvo y me acompañó. Lamentablemente no pudo estar presente mi hermano @manu.blazquez , una de las personas que más quiero en este mundo, pero sé que estuvo atento a la jornada. Gordo, ya tendremos la oportunidad de celebrar juntos.

«@juancchalde quien confió en mí ciegamente y se convirtió en un tío del corazón; me exigió lo suficiente para que logre mi objetivo primordial que fue recibirme y, luego, pueda transitar mi camino político con soltura.

«La @jr.dorrego una de las organizaciones que me formó de muy chico y que hoy, ya egresado de sus filas, les digo que acá tienen a un amigo y persona de consulta, sabiendo que este lugar también es de ustedes.

«@casianog , un amigo de la política que me sostuvo a capa y espada. Un millón de gracias, este logro es compartido y soy feliz con tu nuevo desafío. Estoy convencido que vamos a hacer un gran trabajo.

«Al Bloque de Concejales de la UCR/Juntos por el Cambio, por proponerme y sostener la moción.

«No puedo dejar afuera a mis amigos de la política de la sexta sección y la @franjamoradauns . Uds han sido grandes pilares en mi formación política y saben lo que los quiero. @juancruz_lissarrague @aldunatecaro y en ustedes, a todos. Los abrazo y les agradezco tiempo y enseñanzas.

«Personas que me marcaron política y emocionalmente para la vida, @acastell45 @daniel.a.vega @javier_d._orozco , mi paso por el cogobierno universitario fue muy fructífero, sepan que ustedes me hicieron mejor dirigente y mejor persona.

«Hay mucha gente más que me acompañado y ayudado a que pueda moldear mi propia piedra. No me alcanzarían caracteres para dar mención a todos. Quienes estuvieron a mi lado saben quiénes son, esto también va para uds. Les mando un abrazo enorme, sin dejar afuera a @anahibilbao quien también me permitió tener un gran aprendizaje en todo este tiempo». (09-12-23).