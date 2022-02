Bancos deberán indemnizar a víctimas de estafas virtuales

El «phishing» es una modalidad de estafa virtual que creció con la pandemia de coronavirus y que consiste en llamados telefónicos, envíos de mensajes o páginas ficticias que buscan sacarles los datos personales a los usuarios de bancos y luego usarlos para vaciarles las cuentas o sacar créditos en su nombre.

Varios de las víctimas inciaron acciones legales contra las entidades bancarias, que vienen adjudicando la responsabilidad a sus clientes, y en los últimos días se conocieron fallos que obligaron a esas entidadaes a pagar indemnizaciones.

Uno de ellos es el caso de n jubilado de 68 años de la localidad bonaerense de Berisso, quien logró que la justicia de La Plata ordenara al Banco Provincia que declare nnulo el crédito de 650.000 pesos que estafadores tramitaron con sus datos.

Además, la entidad deberá pagar una multa de 6000.000 pesos y tendrá que devolverle al damnificado del monto de adelanto de haberes de $22.500 tomado por los delincuentes.

La jueza María Cecilia Tanco, titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 19 de La Plata, dictó la sentencia considerada inédita en la jurisdicción.

En ese caso, según dio cuenta Infobae, el jubilado fue llevado a entregar mediante engaños sus claves y otros datos sustanciales que les permitieron a los estafadores apropiarse de los fondos del crédito y de su cuenta bancaria con la excusa de que había ganado $50 mil en un sorteo y dos celulares 4G. Ocurrió el 21 de septiembre de 2020.

De acuerdo con el perito informático que intervino en el caso, el banco no cumplió con las medidas de seguridad exigidas por el Banco Central ya que no logró detectar que las operaciones y transacciones realizadas desde la cuenta del jubilado se hacían desde un IP que correspondían a la provincia de Córdoba, jurisdicción ajena a la demandada.

Además, de acuerdo con ese medio, los montos involucrados en dichas operaciones tampoco recibieron el tratamiento que correspondía por su carácter de sospechosas o potencialmente fraudulentas.

Y otro punto a favor del denunciante fue que el banco debería haber verificado fehacientemente la identidad de la persona que solicitó la acreditación del crédito preaprobado a través del canal electrónico y no lo hizo.

El abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, celebró el fallo: «Dio un ejemplo de lo que espera la sociedad de parte de la Justicia. En este caso en particular, la jueza no solo declaró la nulidad del crédito que había sido tomado por los estafadores, sino que tuvo una valiente y compleja decisión de no solo tener por acreditados los hechos, sino tramitar un proceso rápido como marca la Ley de defensa del Consumidor y por sobre todo fijar una sanción ejemplificadora a causa del maltrato sufrido por mi cliente, en un ítem punitivo donde los jueces habían sido muy variables y tímidos en la imposición de sanciones».

Indemnización en Córdoba

La Justicia de San Francisco condenó al BBVA Argentina por la estafa virtual que sufrió un cliente de la sucursal local.

En 2020 ciberdelincuentes, con los datos de la cuenta del cliente, gestionaron en forma online un crédito por 380.000 pesos en el banco, retiraron el dinero y dejaron a la víctima con la obligación de pago de 36 cuotas de 21.000 pesos cada una.

Aunque el damnificado denunció el tema, el banco no le dio respuesta y debió recurrir a la justicia en un largo peregrinar entre los tribunales.

Tras pagar durante ocho meses por un préstamo que nunca solicitó, logró una medida cautelar para que cesaran los cobros indebidos.

Con la finalización ahora del juicio oral, el banco fue condenado a devolverle 180.000 pesos de las cuotas abonadas, y otro monto extra por daño moral y afrontar todos los costos del proceso.

Además, según la Voz de San Justo, la parte demandada deberá publicar la resolución en el medios con una síntesis de los hechos que originaron la condena, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada. (17-02-22).