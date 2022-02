Núñez Fariña: «El gran desafío es garantizar una presencialidad plena y segura»

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, afirmó que el “gran desafío” con la vacunación pediátrica es poder garantizar una presencialidad plena y segura” de las clases a nivel primario y secundario en los establecimientos educativos públicos y privados de la jurisdicción.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2022, el organismo provincial diseñó estrategias de inoculación contra el COVID-19 que apunta a alcanzar valores superiores al 80% de las segundas dosis aplicadas en los chicos

“A diferencia del año pasado, había muchos docentes, no docentes y auxiliares que no estaban vacunados. Hoy por hoy tenemos el 95% de ese segmento con la vacunación realizada y nos da la tranquilidad que están cubiertos”, aseguró el funcionario a Telefe Noticias.

“Con cada Municipio que comprende la jurisdicción hemos tenido que hablar con quienes están en esa región educativa – en Bahía Blanca está Claudio Martini – y después con cada secretario de Salud para que, en ese mismo momento en el cual estamos con la vacunación COVID-19, también tengamos la posibilidad de generar la aplicación de la doble y triple viral, la que compone el Sarampión y la Rubeola, para quienes requieran estas vacunas”, agregó.

ATENTADO EN SU DOMICILIO: “SIGO PREOCUPADO PARA QUE BUSQUEN A LOS RESPONSABLES”

El funcionario también exhibió su preocupación respecto del atentado sufrido el pasado 8 de enero en su domicilio de Rega Molina al 1.300 de Bahía Blanca, donde detonaron un explosivo de fabricación casera en la fachada del inmueble.

“Sigo preocupado para que se busquen los responsables. Yo confío y deseo que se va a llegar a un buen puerto. Sí tengo el respaldo, tanto de los funcionarios públicos nacionales como provinciales de distintos colores políticos, y lo mismo ha ocurrido con la sociedad lo cual a uno lo reconforta”, sostuvo.

Núñez Fariña reconoció que el ataque intimidatorio obligó a su familia a efectuar cambios en sus hábitos de vida “por razones de seguridad”.

“No es fácil porque invadieron una casa y la vida privada. Tampoco es lógico que se repitan estas cosas en la Argentina y no queremos volver a que pasen”, aseveró.

Sobre la marcha de la investigación llevada adelante por la Justicia Federal, el funcionario comentó: “Lo único que me queda a mí es lo que escuché en el momento que nos juntamos con el Foro Nacional que estaba acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el de Justicia, Julio Alak, y con los distintos senadores, diputados y concejales, en el cual los fueros y la policía me demostraron la intención y el compromiso de llegar a un buen puerto para que esto no se haga algo normal”.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly, en su reciente visita a Bahía, se reunieron con Núñez Fariña para manifestar su apoyo y preocupación por el hecho.

“Me encantó el llamado porque es bueno que esté en agenda y que sigan viniendo funcionarios para que esto no se naturalice”, valoró el director de RS1. Al tiempo que también destacó la “calidez humana” de ambas funcionarias, quienes constantemente “preguntaron mucho” por su familia. (Telefe Bahía). (17-02-22).