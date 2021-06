“Ayer no sabíamos dónde internar a pacientes que requerían terapia”

Ayer a la mañana, de acuerdo a la actualización de los datos del sistema de gestión de camas de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca la ocupación de áreas de terapia intensiva era de 77,03%, con 57 de las 74 camas disponibles ocupadas (48 con pacientes con coronavirus).

“No sabemos de dónde sale ese número. Estamos todos en el 100%. La mayoría de los hospitales están plenos de internación”, aseveró el director del Hospital Penna, Dr. Gabriel Peluffo.

En diálogo con Radio Altos de Bahía Blanca contó que mientras leía los datos publicados en Gobierno Abierto estaba junto a autoridades del resto de los nosocomios intentando internar a tres pacientes que requerían asistencia en terapia intensiva y que se encontraban en el Hospital Municipal donde no había camas libres.

“Ayer no sabíamos dónde internar a los pacientes en terapia intensiva. Al mediodía estábamos a través del grupo de coordinación viendo de qué manera podíamos asistir al Hospital Municipal que tenía tres pacientes para terapia y Osecac, el Español y nosotros estábamos sin capacidad”, relató.

Se analizó también la posibilidad de trasladar a esas tres personas a nosocomios de la región. De hecho, informó que en los últimos días desde el Penna derivaron a dos pacientes al hospital de Tornquist.

“Me encantaría que sobraran las camas; me hace ruido y mucho que se publique que bajan las internaciones de 80% cuando tenemos pacientes a internar y no tenemos lugar. Tengo sensaciones encontradas de leer una cosa y vivir otra dentro del hospital”, insistió sobre las cifras respecto a ocupación de camas.

Además, planteó que se genera confusión en la población y provoca hasta situaciones de violencia porque personas se acercan a la guardia y se les informa que no hay camas y no lo entienden porque el informe oficial menciona que sí hay.

“Es lamentable, angustiante y a mi me genera una sensación desagradable. El personal de salud está agotado, estresado, agobiado, y tenemos que vivir estas situaciones que son muy confusas, generan confusión en la gente y hacen que la gente no tome las cosas con seriedad. Los números que se dicen generan un doble mensaje y eso no es positivo para que la pandemia mejore”, advirtió.

Peluffo indicó que en el Penna la guardia y terapia intensiva están ocupadas en un 100% y hay 19 pacientes con respirador. Además, el sector de terapia infantil está siendo utilizado para post operatorio, y también está completo.

¿Y las reuniones entre autoridades de los hospitales y del Municipio?

Como informó ayer en este diario digital, por segundo miércoles consecutivo no se realizó el encuentro entre autoridades de los nosocomios y funcionarios comunales.

“No sabemos qué pasó, recibimos un mensaje en el grupo de Whatsapp del secretario de Salud (Pablo Acrogliano) que dijo que no se podía hacer la reunión por un imprevisto”, informó Peluffo. Aclaró que no hubo mayores precisiones sobre por qué no se pudo concretar ni ayer ni el miércoles de la semana pasada la reunión.

El director del Penna señaló que en esos encuentros cada hospital expone sus problemas y su situación actual, y se buscan ayudas o coordinación para mejorar. Si bien sostuvo que no son reuniones determinantes, sí recalcó que permiten plasmar la situación de respuesta a la demanda de cada centro de salud y buscar mejorar al sistema de salud bahiense.

“Tampoco es que vaya a cambiar la pandemia por no realizar la reunión. No son de una relevancia importante, aunque si bien entre los directores, Región Sanitaria I y la secretaría de Salud podemos tomar contacto en cualquier momento, estas reuniones le daban formalidad”, opinó. (Frente a Cano). (17-06-21).