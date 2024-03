Aumento del gas en abril: por la quita de subsidios las subas podrían superar el 300%

El Gobierno firmó ayer martes las resoluciones que oficializan el aumento de tarifas del gas natural por red a partir del lunes 1 de abril, con la quita de subsidios a los hogares de altos ingresos, comercios e industrias. El precio del gas se triplicaría el mes que viene, con otro salto extra entre mayo y septiembre.

La suba en las facturas se sentirá principalmente en el invierno, cuando se combinare el mayor consumo con los precios más altos de la energía. Se esperan aumentos de al menos 300%. En el sector y consultores creen será más.

La resolución 41/2024 de Energía establece los nuevos precios mayoristas del gas (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST), que forman parte del mix de abastecimiento de producción local y las importaciones. Vale aclarar que el gas es solo una porción de las boletas, que también se componen de los márgenes de transporte, distribución y los impuestos.

“Estamos yendo a tarifa plana, lo que hace que el aumento en invierno vaya a ser menor en términos relativos versus el de ahora. La idea es que sea un esquema temporario mientras testeamos por un par de meses el esquema de canasta básica energética”, adelantaron fuentes oficiales.

Los nuevos precios del gas

Los hogares de Nivel 1 (N1) de la segmentación y los usuarios «Servicio General P» (usos no domésticos) verán en abril que casi se triplica el precio del gas que venían pagando, hasta valores de entre 2,79 dólares por millón de BTU y US$ 2,95, según la provincia en la que residan. Actualmente, estos clientes tenían un precio del gas efectivo en pesos y trasladado a las tarifas equivalente a US$ 1.

Mientras tanto, los usuarios residenciales N2 (ingresos bajos) abonarán entre US$ 0,74 y US$ 0,78 por millón de BTU en abril. Hoy pagan aproximadamente US$ 0,40.

Los N3 (ingresos bajos), en tanto, pagarán entre US$ 1,10 y US$ 1,17 por sus bloques de consumo subsidiados, y los mismos valores que los N1 y «P» por el resto de su demanda. Hasta el momento, los hogares N3 tenían reflejadas en sus tarifas un precio del gas de aproximadamente US$ 0,40 por millón de BTU.

Entre mayo y septiembre, los precios del gas subirán otro escalón hasta entre US$ 4,26 y US$ 4,50 por millón de BTU según la zona. La resolución fija estos valores para los hogares N1 y el resto de usuarios, aunque no especifica cómo será el mecanismo de subsidios para los hogares de ingresos bajos y medios.

Subsidios a la energía

Según la presentación del Gobierno en la audiencia pública, en diciembre 2023 los hogares terminaron pagando apenas un 17% del costo medio de abastecimiento de gas del sistema: 70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10. Eso fue efecto del atraso de cuatro años y la devaluación del peso contra el dólar de fines de 2023.

Las compañías habían pedido en la audiencia pública de enero una mejora en sus ingresos superior al 500% para recomponer el atraso tarifario acumulado desde principios de 2019 y solo atenuado en distintas ocasiones por el Gobierno anterior, que siempre fijó tarifas por detrás de la evolución de la inflación como forma de otorgar a los usuarios un «salario indirecto».

Esa actualización se estaba terminando de definir en la noche de este martes en una cumbre de funcionarios con los ejecutivos del sector.

La producción local de gas tiene un valor promedio anual cercano a los 3,50 dólares por millón de BTU (más barata en verano y más cara en invierno), mientras que las importaciones se concretan en torno a los US$ 10. (Clarín). (27-03-24).